El calor sigue firme en Neuquén: ¿A cuánto llegará la temperatura este lunes?

Este lunes se sentirá el calor y también se espera viento en Neuquén. Qué dice la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC).

Falta casi un mes para el inicio del otoño y el calor todavía se hace sentir en Neuquén , con temperaturas que superan los 30 grados. Al menos así se prevé para esta semana, según el pronóstico del tiempo emitido por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC).

Para este lunes 23 de febrero, se anticipa una jornada con cielo mayormente despejado y un ascenso de la temperatura que llegará a los 35°C , acompañada de vientos de 29 km/h y ráfagas de 39 km/h, condiciones que persistirán hacia la noche con un cielo mayormente despejado, una temperatura de 12°C y un incremento notable en la intensidad del viento, alcanzando los 49 km/h con ráfagas de hasta 63 km/h.

El martes 24 de febrero el cielo lucirá despejado con una temperatura de 24°C durante el día, vientos de 39 km/h y ráfagas de 43 km/h, bajando la temperatura a 7°C por la noche bajo un cielo mayormente despejado con vientos de 18 km/h y ráfagas de 45 km/h.

Balneario Gatica - Feriado - calor (10) Claudio Espinoza

Hacia el miércoles 25 de febrero, el pronóstico indica un cielo cubierto con una máxima de 28°C y vientos de 28 km/h con ráfagas similares, mientras que la noche se presentará parcialmente nublada con 11°C, vientos de 27 km/h y ráfagas de 35 km/h.

El jueves 26 de febrero se espera un cielo parcialmente nublado con 33°C de temperatura máxima y vientos de 21 km/h con ráfagas de 31 km/h, tornándose inestable hacia el periodo nocturno con una mínima de 14°C, vientos de 20 km/h y ráfagas de 31 km/h.

Finalmente, el viernes 27 de febrero cerrará el periodo con una jornada de cielo cubierto y una temperatura de 31°C, vientos suaves de 11 km/h y ráfagas constantes, terminando la noche con cielo parcialmente nublado, una temperatura de 13°C y vientos de 17 km/h con ráfagas de 30 km/h.