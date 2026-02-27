Se conoció el primer adelanto de la película protagonizada por Cazzu

Tras ganar el premio a la mejor película en el Festival de Mar del Plata 2025, finalmente revelaron el tráiler del nuevo filme, "Risa y la Cabina del Viento", la película protagonizada por la cantante de trap, Cazzu , y Diego Peretti . Pero eso no es todo, ya que también revelaron cuándo llegara al cine.

El filme dirigido por Juan Cabral con música de Babasónicos como parte de su soundtrack, está inspirada en el fenómeno japonés "teléfono del viento" y cuenta la historia de Risa, interpretada por Elena Romero, que es una niña de 10 años que vive con su madre Sara, el papel de Cazzu, en Ushuaia.

La historia trata de una mujer trabaja y deja a su pequeña a cargo de su vecino Esteban, interpretado por Diego Peretti, un hombre alcohólico y deprimido. En ese contexto, la joven se interesa en una cabina telefónica que suena a pesar de estar descompuesta. La película llegará a cines seleccionados en abril y se espera que en mayo se estrene en Netflix.

Embed - Cazzu - Risa y la cabina del viento (TRAILER 1)

Por otro lado, con un emotivo video, donde hablaba sobre Jujuy y mostraba imágenes del norte argentino, la reconocida cantante reveló que su primer show en un estadio será en Jujuy, en el "Estadio 23 de Agosto" el día 12 de septiembre. Las entradas para el espectáculo de Cazzu tendrán su preventa el lunes 2 de marzo a las 12 mientras que la venta general comenzará a la misma hora el martes 3 de marzo. Las mismas estarán disponibles en la página oficial de NorteTicket.

Cazzu defendió su tierra y aseguró que las provincias del norte son discriminadas

Cazzu brilló en Jujuy, su tierra natal, durante su participación en el programa Tapados de Laburo, del streaming Olga, que viajó al lugar para entrevistar a la cantante que anunció su primer show en un estadio, que tendrá lugar en la cancha "23 de septiembre" de dicha provincia. Sin embargo más allá del anuncio laboral, durante la entrevista la artista soltó frases que fueron destacadas.

Ante una cantidad de gente que se acercó a verla en la Plaza Belgrano de Jujuy, la "Jefa del Trap" habló sobre la discriminación que sufren en la provincia: "Nosotros como provincia somos provincias discriminadas. Somos provincias donde las pieles son diferentes, donde las culturas son diferentes”.

Luego se refirió a la desigualdad que percibe en Buenos Aires: “Vos empezás a ir al centro o a bajar, y para la gente sos inferior. A mí me pasó en mi viaje de egresados, que descubrí la discriminación hacia nuestros pueblos del norte”.

“Hacerse un espacio en Buenos Aires, donde mucha gente es muy cruel con los que venimos de lugares más chicos, es una victoria que importa mucho más”, reveló e instó a las personas presentes que luchen por sus sueños. A su vez arriba del escenario brindó un show íntimo en un espacio público durante el programa.