Más de 70 personas atendidas: cinco espectadores fueron trasladados al hospital en el Road Show de Colapinto

Un tramo de la avenida Libertador, en el barrio porteño Palermo, recibió más de 500 mil personas que hicieron filas desde las cuatro de la madrugada en el sector público, sin necesidad de adquirir entrada, para poder ingresar en las primeras filas y elegir un lugar que permita ver al piloto Franco Colapinto de cerca. Eso generó que el público se agolpara contra el vallado en distintos sectores y generando un calor particular que crecía con la presencia, por momentos, del sol.

Ante este contexto, la organización del evento dispuso de un importante operativo para poder asistir a las personas en caso que sea necesario. Una vez finalizada la actividad, se conoció que hubo un total de 74 personas que precisaron asistencia médica, aunque 69 de ellos simplemente fueron atendidos en el lugar.

Por otra parte, cinco pacientes que debieron ser trasladados al hospital Rivadavia, ubicado a dos cuadras de la avenida Libertador pero a cinco minutos del espacio donde se realizó el evento. Según se conoció, las atenciones fueron a 36 masculinos y 38 femeninos, siendo que la franja etaria marcó que 62 pacientes fueron mayores de edad, mientras que solo 12 menores fueron atendidos.

Colapinto público

Un encuentro bien xeneize: los jugadores de Boca que acompañaron a Franco Colapinto en Palermo

El evento que tuvo como protagonista a Franco Colapinto en Palermo también contó con una fuerte presencia de Boca, reflejada en la visita de dos de sus figuras: Leandro Paredes y Miguel Merentiel. Ambos se acercaron al circuito callejero para vivir de cerca la experiencia de la Fórmula 1, en una jornada que paralizó la agenda deportiva del país. La presencia del capitán xeneize y la Bestia le dio un color especial a la exhibición, y su participación reforzó el vínculo entre el piloto y el club de sus amores.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/la12tuittera/status/2048497927555793380&partner=&hide_thread=false CLUB ATLÉTICO BOCA JUNIORS.



LEANDRO PAREDES

FRANCO COLAPINTO

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Qué dijo Leandro Paredes sobre la exhibición de Franco Colapinto

El campeón del mundo, entusiasmado con la posibilidad de presenciar un evento de este tipo, destacó la magnitud de lo vivido y el crecimiento del oriundo de Pilar. “Nunca tuve la posibilidad de estar en un evento de Fórmula 1… hoy estando en Argentina se nos hizo fácil y nos acercamos”, explicó. Además, el mediocampista valoró el presente del corredor y su conexión con la gente: “Ojalá que Franco pueda disfrutar de la gente, está logrando algo increíble”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2048447490987327928&partner=&hide_thread=false ¡DE BOSTERO A BOSTERO! Las palabras de PAREDES, el héroe del Superclásico, para Franco Colapinto.



Colapinto en Buenos Aires, por #DisneyPlus Plan Premium (exclusivo) pic.twitter.com/a5Pnys5yU4 — SportsCenter (@SC_ESPN) April 26, 2026

La relación entre el ex Williams y el club azul y oro se hizo visible durante toda la jornada, con múltiples guiños del piloto hacia los hinchas boquenses. Desde banderas en balcones hasta camisetas en las tribunas, el azul y oro estuvo presente a lo largo del circuito. El propio Colapinto destacó ese respaldo en medio del evento, reforzando su identificación con el club. La escena combinó la pasión por los fierros con la del fútbol, dos pilares del deporte argentino.

La "Bestia" que estuvo al lado de Miguel Merentiel

Por su parte, el uruguayo también dejó su impresión tras vivir la experiencia desde adentro y no ocultó su sorpresa. “Vinimos a conocer, muy lindo la verdad… ¿El auto? Tremendo, tremendo. Esta es una Bestia ”, afirmó el delantero charrúa. El cruce entre dos mundos reflejó la identidad de Franco, bien ligado al conjunto de La Ribera.