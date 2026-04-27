El particular desayuno del corredor que rompió el récord en la maratón de Londres

Sebastian Sawe batió una marca histórica el último fin de semana y sorprendió con su particular dieta previa a la carrera.

Londres fue testigo de una gesta doble e histórica. En la edición de este año del maratón, el keniano Sabastian Sawe estableció una nueva marca mundial al parar el cronómetro en 1 hora, 59 minutos y 30 segundos sobre los 42,195 kilómetros.

Con este registro, Sawe dejó atrás el anterior récord de 2 horas, 0 minutos y 35 segundos, propiedad de su compatriota Kelvin Kiptum desde 2023, y se transformó en el primer hombre en bajar oficialmente de las dos horas en una prueba homologada.

Lo de Sawe no fue un hecho aislado. Detrás suyo, el etíope Yomif Kejelcha, en su debut en la distancia, y el ugandés Jacob Kiplimo también superaron el antiguo récord de Kiptum, con cronos de 1:59:41 y 2:00:28 respectivamente. Así, el tercer puesto de Kiplimo le sirvió para dejar atrás la marca previa, mientras que Kejelcha firmó la mejor actuación debutante de la historia del maratón.

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El desarrollo de la prueba masculina mostró a un Sawe que partía como favorito, tras ganar el año anterior en Londres, Berlín y Valencia y acumular una racha invicta en la distancia. La salida fue vertiginosa: el primer parcial de 5 km se cubrió en 14:14, y los 10 km en 28:35.

A la altura del kilómetro 25, cuando la última liebre se retiró, Sawe y Kejelcha quedaron al frente. Kiplimo, actual campeón mundial de cross, no pudo seguir el ataque de los líderes, y Sawe selló el triunfo y el récord con un margen de 65 segundos sobre la antigua plusmarca.

El particular desayuno del ganador de la maratón de Londres

La preparación de Sawe para su gesta en Londres incluyó dos pilares fundamentales: un plan nutricional meticuloso y un entrenamiento de alto impacto. Bajo la supervisión de su entrenador, Claudio Berardelli, el keniano acumuló semanas con un kilometraje semanal cercano a los 200 kilómetros.

En cuanto a la alimentación, lo que más sorprendió fue la elección del desayuno previo a la largada: pan con miel. Una combinación deliberadamente sencilla, orientada a garantizar energía rápida y una digestión liviana antes del esfuerzo extremo.

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Ya durante la competencia, Sawe complementó esa estrategia con geles de carbohidratos, ingeridos en los pasajes críticos del recorrido. Gracias a ese soporte nutricional, pudo sostener el ritmo y desplegar toda su potencia en la segunda mitad del maratón, justo el tramo donde terminó por destrozar la carrera y asegurar el récord.

Assefa, el récord femenino

En la rama femenina, la etíope Tigst Assefa también pulverizó su propia referencia. La subcampeona olímpica en París 2024 ganó con un tiempo de 2 horas, 15 minutos y 41 segundos, mejorando en nueve segundos la marca que ella misma había fijado en el mismo escenario londinense un año antes (2:15:50).

Tigst Assefa londres maraton

Assefa comandó una carrera que arrancó más pausada que el año pasado: 5 km en 15:39 (frente a 15:34 en 2025). Sin embargo, el paso por el km 10 (31:03) ya superó los 31:16 de la edición previa, lo que anunciaba un posible récord pese a que una liebre se retiró en ese tramo.

Las favoritas —Assefa, la keniana Hellen Obiri (bronce olímpica y ganadora en Boston y Nueva York) y Jepkosgei— se escaparon adelante para pelear por el "1". El trío llegó al km 40 con 2:08:27 y una proyección favorable.

En los metros finales, frente al Palacio de Buckingham, Assefa lanzó el ataque definitivo para ganar su segundo Londres consecutivo con plusmarca mundial, rebajando en nueve segundos su propio tiempo y consolidándose como la reina del maratón femenino.