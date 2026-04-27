Dos palos tremendos y un neuquino ganador en la Formula 3 Metropolitana

Una de las categorías importantes del automovilismo argentino corrió su cuarta fecha en La Plata.

La cuarta fecha de la Fórmula 3 Metropolitana llamó la atención porque tuvo de todo. Se trata de una de las categorías de automovilismo de monoplazas más importantes y formativas de Argentina. Utiliza motores Renault de 16 válvulas, y principalmente se corre en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata como telonera del TC Mouras y otras categorías de la ACTC.

El primer hecho significativo ocurrió el sábado, en la tercera serie. Cristian Galeano , piloto de la Scuderia Ramini , sufrió un violento vuelco que incluyó seis giros en el aire. Las imágenes fueron impactantes, porque después del accidente el auto quedó con las ruedas para arriba y Galeano fue retirado en camilla.

Sin embargo, el piloto no sufrió heridas graves y estuvo consciente todo el tiempo. Apenas se lastimó levemente una de sus rodillas.

“Fue un susto grande. La saqué bastante barata porque no me pasó nada. Estoy contento por eso”, declaró a ACTC Media TV. Después, en una historia de Instagram hizo un chiste: “Todo pensado para la tele”.

Embed Fuerte vuelco en La Plata.



Cristian Galeano protagonizó un impactante accidente durante la segunda serie del sábado de la Fórmula 3 Metropolitana en el autódromo Roberto Mouras. pic.twitter.com/mPTy1xVv1D — Carburando (@CarburandoTV) April 25, 2026

En la final del domingo, ya sin Galeano disponible, Juan Pablo Nasello (AA Racing) largó primero, pero fue superado por su compañero de equipo Gianfranco Bárbara en la segunda vuelta.

Ya en el séptimo giro apareció el neuquino Tiago Chiriotti (Cepeda Racing), quien se adueñó del primer lugar y después aguantó los intentos de sus colegas Stefano Polini (Satorra Competición) y Fran Olaverría (Claviere 3 Pro Racing).

Con buenas maniobras defensivas, el neuquino logró su segunda victoria en la categoría, luego de la obtenida el año pasado en Buenos Aires.

tiago chiriotti 2

Otro accidente impactante

La Fórmula 3 Metropolitana tuvo una segunda carrera, donde Chiriotti no pudo largar por un problema en su auto durante la vuelta previa.

Pero más allá de lo ocurrido con el piloto regional, otro accidente llamó la atención y se viralizó a través de las redes sociales. Benajmín Traverso, del Satorra Competición, protagonizó otro vuelco espectacular con idéntico resultado. Después varios giros en su monoplaza, el piloto salió ileso.

Embed TREMENDO VUELCO de Benjamín Traverso en la final de la @F3Metropolitana pic.twitter.com/HvBMjEpwMP — Tomás Molina (@TomiMolinaOK) April 26, 2026

La carrera fue ganada por Malek (Satorra Competición) que había largado noveno y tuvo una gran final. Lo siguieron Gianfranco Bárbara (AA Racing) y Agustín Sexe (Claviere 3 Pro Racing).

fórmula 3 metropolitana

Lautaro De La Iglesia debutó en Italia

Luego de dejar el Turismo Carretera, el piloto neuquino tuvo su primer fin de semana oficial en el automovilismo internacional. Lautaro De La Iglesia cumplió una buena tarea en el Gran Turismo Italiano con el auto que prepara el Imperiale Racing y el cual comparte con el húngaro Phillippe Denes.

de la iglesia lautaro italia

Se trata de un Lamborghini Huracán GT3, vehículo que finalizó en el décimo puesto la carrera del sábado y en el noveno lugar en la del domingo. En ambos casos, la ubicación les permitió estar en la zona de puntos.

Este debut, además, tuvo el aliciente para Lautaro que corrió en el circuito Enzo y Dino Ferrari de Imola.

En la segunda carrera mencionada, De la Iglesia protagonizó una remontada interesante, tras incorporarse a la competencia en el segundo relevo. Su ingreso a pista se produjo a los 25 minutos del total, momento en el que reemplazó a su compañero Denes, quien había iniciado la carrera.

Cuando Lautaro retomó el trazado, lo hizo desde el decimocuarto lugar, pero con una conducción sólida y constante logró escalar posiciones hasta cruzar la meta en el noveno puesto. El argentino completó once giros de las 28 vueltas que tuvo el recorrido total, igual cantidad que las cumplidas por la unidad vencedora.

lautaro de la iglesia italia gran turismo

El auto ganador fue el BMW del equipo Ceccato Racing, tripulado por los pilotos Jens Klingmann y Raffaele Marciello, quienes superaron a De la Iglesia y su compañero por una diferencia de 13 segundos al final de la competencia.

"Después de una muy divertida final logramos entrar nuevamente en los puntos. Primer fin de semana arriba de esta bestia y en esta locura de circuito ! Muchas ganas de trabajar para lo que viene!", escribió Lautaro en sus redes sociales tras la segunda carrera.

Ahora, tras esta primera experiencia positiva, el piloto argentino aguarda con expectativas la siguiente fecha del campeonato. La cita será en el autódromo de Vallelunga "Piero Taruffi", de la ciudad Vallelunga. La actividad se desarrollará durante los días 22, 23 y 24 de mayo próximos.