La lesión de Mbappé a menos de dos meses del Mundial 2026

El delantero de la selección de Francia tiene un problema físico y está en duda para lo que viene.

Real Madrid no tendrá a Mbappé hasta el final de la temporada.

El estado físico de Kylian Mbappé es una preocupación hace rato para a selección de Francia de cara al Mundial 2026 y para el propio espectáculo.

El delantero galo del Real Madrid encendió las alarmas tras pedir el cambio en los instantes finales del empate 1-1 ante el Real Betis, disputado el viernes en La Cartuja. Las pruebas médicas realizadas este sábado confirmaron que sufre una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda.

“Los Servicios Médicos del Real Madrid han diagnosticado a Kylian Mbappé una lesión en el semitendinoso de la pierna izquierda, tras las pruebas practicadas hoy”, confirmó el club blanco en un comunicado oficial en su web.

Embed Parte médico de Mbappé. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 27, 2026

Qué le pasó a Mbappé

Fue en el minuto 81 del encuentro correspondiente a la jornada 32 de La Liga 2025-26 cuando el atacante galo pidió el relevo. Ese partido, que acabó con tablas en el marcador, fue el número 100 del francés con la camiseta del Real Madrid.

Ahora, la duda es si podrá reaparecer antes de que termine la temporada. Su participación dependerá de la evolución de la lesión, según informa el club.

Quedan cinco compromisos ligueros, entre ellos el gran duelo ante el FC Barcelona de la fecha 35, programado para el 10 de mayo a las 21:00 en el Spotify Camp Nou. Además, el Mundial comenzará el 11 de junio, un horizonte que el jugador tampoco quiere perder de vista.

Mbappé se perderá el partido de este domingo (21:00, hora local) en Cornellà contra el RCD Espanyol. No es la primera vez que se ve obligado a parar esta campaña: entre finales de febrero y mediados de marzo ya estuvo alejado de los terrenos de juego durante cinco encuentros por una lesión de rodilla. Desde su regreso, había sido titular en seis partidos consecutivos, con un saldo de tres goles.