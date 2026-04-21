Los duros silbidos de los hinchas del Real Madrid a Franco Mastantuono

El volante argentino sufrió la reprobación del público del Santiago Bernabéu al ingresar ante Alavés.

Franco Mastantuono no atraviesa el mejor momento de su corta carrera: tras ser considerado una de las grandes promesas del fútbol en su llegada al Real Madrid , el argentino no pudo asentarse y en el partido de Liga contra el Alavés fue silbado por el público del Santiago Bernabéu.

Tras haber debutado con un gran entusiasmo luego de la millonaria compra de su pase por más de 45 millones de euros, el volante fue bajando en la consideración del entrenador, ingresando en pocos partidos desde el banco de suplentes.

La temporada del Real Madrid viene siendo un fracaso: afuera de la Copa del Rey, eliminado en la Champions League por el Bayern Múnich y a seis puntos del Barcelona en la Liga, con pocas esperanzas de remontar. Esta será, posiblemente, su segunda temporada consecutiva sin conseguir títulos.

Ante el Alavés, los hinchas demostraron su enojo, con Mastantuono siendo silbado en su ingreso al campo de juego, a los 12 minutos del segundo tiempo, con el Merengue ganando con comodidad su partido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dataref_ar/status/2046705270634557914?s=20&partner=&hide_thread=false Franco Mastantuono fue SILBADO por los hinchas de Real Madrid al ingresar ante Deportivo Alavés. pic.twitter.com/4GThO4Nxr9 — dataref (@dataref_ar) April 21, 2026

Pero la reprobación al equipo de Arbeloa no frenó en un simple juvenil de 18 años, que poca responsabilidad tuvo en la mala temporada, sino que también apuntó a los referentes: Kylian Mbappé, quien marcó el primer gol del partido, fue silbado tras una mala definición en el final de la primera mitad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/2046692217876586921?s=20&partner=&hide_thread=false Y ahora Kylian Mbappé definió mal y también se fue silbado...

pic.twitter.com/y26yIRnQTp https://t.co/AN9JXvAqXe — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) April 21, 2026

El francés es uno de los máximos apuntados, al igual que el otro delantero de jerarquía del Real Madrid, Vinicius, quien también tuvo su ronda de silbidos en el partido de la Liga española.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/2046678171567747135?s=20&partner=&hide_thread=false VINÍCIUS JÚNIOR ES SILBADO EN EL SANTIAGO BERNABÉU. pic.twitter.com/01NeexDvPr — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) April 21, 2026

El extremo brasilero, en esta ocasión, no buscó el conflicto y tuvo un buen gesto con los hinchas: al marcar un golazo para el 2-0, inmediatamente pidió disculpas a la afición, entendiendo la dificultad del momento para un club que está acostumbrado a ganar siempre.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AdriRM33/status/2046699816692961493?s=20&partner=&hide_thread=false La secuencia completa desde la grada del gol de Vinícius.



Me duele por él, siempre le pitan y siempre tiene que ser él único que pide perdón al Santiago Bernabéu.



Es increíble pic.twitter.com/e2CigDPX5L — (fan) REAL MADRID FANS (@AdriRM33) April 21, 2026

Tras esta temporada con varios fracasos, y un año movido por la decisión rápida de despedir a Xavi Alonso, en Madrid se barajan varias acciones para después del Mundial: desde la ronda de nombres para ocupar el cargo de entrenador (con Lionel Scaloni como uno de los candidatos) hasta los refuerzos de lujo que suenan, con Enzo Fernández y Alexis Mac Allister como posibles incorporaciones.

La importante donación de Mastantuono a un pequeño pueblo

Mastantuono estuvo en boca de todos por un gesto que fue más allá de su labor como futbolista sino que trascendió el campo de juego y tuvo un gesto solidario particular que generó emoción. Si bien el presente futbolístico no es bueno debido a que no suma muchos minutos que lo puedan meter en la convocatoria de la Selección argentina, el ex River no pierde su foco y mantiene su personalidad como en sus inicios.

La localidad italiana de Ripacandida, ubicada en la región de Basilicata, recibió una gran noticia por parte del jugador que emocionó a sus pocos más de 1500 habitantes con la entrega de una camiseta del Real Madrid, firmada por el mismo.