Encontraron a una mujer que era intensamente buscada en Siete Lagos

La hallaron este lunes en una zona boscosa cerca del lago Falkner con una crisis de angustia.

Encontraron en horas de la tarde de este último lunes a una mujer que era intensamente buscada en cercanías de la Ruta de los Siete Lagos, a unos 50 kilómetros de San Martín de los Andes.

La mujer fue hallada en una zona boscosa, en medio de una crisis de angustia. No trascendió la identidad de la mujer.

Desde la Comisaría Especial de la Niñez, Adolescencia y Familia informó a la comunidad que, finalmente, dieron con el paradero de una mujer que había sido denunciada como desaparecida en horas de la mañana del lunes en la localidad de San Martín de los Andes.

Tras la denuncia realizada por un familiar directo, se montó un operativo para dar con su paradero dado que había manifestado no tener contacto con la mujer desde la tarde del día anterior. La última comunicación se habría producido por mensajería instantánea alrededor de las 16 de la tarde anterior.

Posteriormente, se supo que la mujer se había retirado durante la madrugada desde el domicilio de una amiga movilizándose en su vehículo particular.

SAN MARTÌN DE LOS ANDES- MUJER- HALLADA-2

Crisis en el medio del bosque

A partir de estos datos, se desplegó un operativo de búsqueda que incluyó patrullajes en distintos sectores. Cerca de las 15.30, personal policial fue alertado sobre la posible ubicación del vehículo en inmediaciones del lago Falkner, sobre la Ruta de los Siete Lagos.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron la presencia del automóvil, el cual se encontraba cerrado y sin ocupantes. De inmediato se organizó un rastrillaje en la zona, con la colaboración de guardaparques, equipos de emergencia y personal policial de otras dependencias.

Finalmente, alrededor de las 17.30 horas, una de las patrullas logró ubicar a la mujer en una zona boscosa cercana, consciente pero atravesando una crisis de angustia. Tras un diálogo con el personal interviniente, accedió a regresar al sector donde se encontraba el resto del operativo.

En el lugar, profesionales del sistema de emergencias médicas realizaron una evaluación inicial y dispusieron su traslado al hospital local para una mejor atención.

Hallaron muerto a un hombre que era buscado en Vista Alegre

El hombre que era intensamente buscado en la localidad de Vista Alegre, fue hallado muerto este martes por la mañana, poniendo fin al operativo que se había desplegado para dar con su paradero.

El hallazgo se produjo en una zona de chacras de esa localidad, tras más de 24 horas de búsqueda por parte de efectivos policiales y familiares. Roberto Pinochet, de 68 años, había sido visto por última vez días atrás, lo que motivó la activación del protocolo de búsqueda de personas.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) confirmó a LM Neuquén el hallazgo del hombre fallecido, cuyo cuerpo yacía en una calle en zona rural de chacras, en cercanías de la calle 11. Las mismas fuentes judiciales indicaron que cerca del cadáver fue hallada una bicicleta.

Hombre desaparecido en Vista Alegre

La fiscal del caso, Guadalupe Inaudi, requirió la realización de la autopsia, que se llevará adelante este martes por la tarde. También solicitó la puesta en marcha de entrevistas a familiares del hombre.

Según la información difundida previamente, se trataba de un hombre de tez morena, cabello largo con canas y ojos marrones. Al momento de su desaparición, no se tenía certeza sobre la vestimenta que llevaba ni si portaba teléfono celular, lo que dificultaba aún más las tareas para localizarlo.