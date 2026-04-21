El pedido de River a la AFA con respecto al árbitro Paletta tras la polémica en el Superclásico

Héctor Paletta fue el encargado del VAR en el triunfo de Boca Juniors 1-0 ante River Plate en el Estadio Monumental. El colegiado quedó en el ojo de la tormenta, luego de que no convocara al árbitro principal, Darío Herrera, para revisar la jugada que involucró a Lautaro Blanco y a Lucas Martínez Quarta sobre el final del partido. Ante el nivel de la controversia y el sentimiento de un perjuicio para el conjunto dirigido por Eduardo Coudet, la dirigencia del Millonario se comunicó con la AFA para pedir que Paletta no dirija más al conjunto de Núñez.

En la institución millonaria entienden que Paletta, de 49 años, fue el responsable principal de que no se cobrara el penal; en consecuencia, no le apuntan tanto a Herrera, quien no tenía el recurso de la tecnología para evaluar la secuencia, dado que no fue convocado ante la pantalla.

El Millonario recibió un guiño desde la AFA, por lo que lo más probable es que durante un tiempo no determinado, Paletta no dirija a River en el VAR. Se trata de una postura similar a la de Boca luego del Superclásico de mayo de 2023. En aquella oportunidad, River ganó 1-0 con un penal postrero de Agustín Sández a Pablo Solari, que Miguel Borja cambió por gol. Y el Xeneize pidió no ser conducido por un tiempo por Darío Herrera.

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Esta vez, el foco está puesto en Paletta, cuya designación ya había generado resquemor en la previa. Vale recordar que es hermano de Gabriel Paletta, ex jugador de Boca Juniors entre 2007 y 2010, quien en su momento supo declarar que “toda mi familia es hincha de Boca, y yo a veces lo iba a ver”. Dicha frase sembró un halo de suspicacias alrededor del árbitro.

Las repercusiones a la polémica del Superclásico

En la jugada que quedó marcada por la polémica sobre el final del último Superclásico, Marcos Acuña centró el balón al área de Boca y Lautaro Blanco contactó a Martínez Quarta con un supuesto empujón, quien cayó y reclamó penal. Darío Herrera, ubicado cerca de la acción, desestimó el reclamo y no recibió indicaciones del VAR, bajo el control de Héctor Paletta, quien estuvo acompañado por Sebastián Habib como AVAR. Una situación análoga sí terminó en sanción, tras un cabezazo ofensivo de Maxi Salas que se fue por encima del travesaño.

El exárbitro internacional Javier Castrilli analizó la acción en su cuenta de X, manifestando: “Hubo un claro desplazamiento con el brazo... PENAL..!!!”. Amplió su evaluación, afirmando que un empujón no necesariamente debe derribar al adversario, sino desestabilizarlo. Detalló que: “Blanco sorprende a un Martínez Quarta con ambos pies apoyados en la misma línea notándose claramente el impacto en los movimientos”, una opinión que adhirió a la postura de jugadores de River Plate.

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Todavía en el césped del estadio, el propio Martínez Quarta interpeló a Herrera, reclamando: “Me extraña de vos, vas al Mundial, es penal, no me deja jugar la pelota”. Durante la conferencia de prensa posterior, el entrenador Eduardo Coudet sostuvo que ambas jugadas polémicas deberían haber sido consideradas de la misma manera; en referencia al citado cabezazo anulado a Maxi Salas minutos antes por falta: “Si vas a la que cobra de Salas, esa era penal, pero sinceramente te podría decir que las dos jugadas son finas”, reflexionó.