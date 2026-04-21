Inspecciones sorpresa: qué encontró la Municipalidad en los controles en las estaciones de servicio

Con el objetivo de garantizar las normas ambientales, las autoridades ya inspeccionaron 25 espacios en Neuquén.

El Municipio realizó un nuevo control sorpresa en las estaciones de la ciudad.

Con el objetivo de garantizar la seguridad ambiental, la Municipalidad de Neuquén realizó una nueva inspección sorpresa en una estación de servicio de la capital. En esta ocasión el control se realizó este martes en la gasolinera ubicada en Avenida Mosconi y Cuba , en el oeste.

El subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio , aseguró que estas acciones se llevan adelante para “ garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental y de seguridad”.

Baggio afirmó que año tras año el área de Medio Ambiente y Protección Ciudadana realiza inspecciones en las estaciones de servicio.

“Lo hacemos de manera sorpresiva y sin coordinación previa”, resaltó el funcionario.

controles en estaciones de servicio neuquen

Cuáles son los aspectos controlados

El subsecretario destacó que durante las inspecciones, el personal se encarga de controlar los “aspectos ambientales que tienen que ver con el elemento que comercializan en una estación de servicio, que son principalmente los hidrocarburos, los combustibles”.

En primer lugar, se realiza una entrevista con los playeros, luego con el responsable de seguridad y finalmente con el titular de despacho.

“Se realizan mediciones y certificaciones vinculadas a la seguridad de los tanques enterrados, donde se almacena el combustible, los sistemas de transporte, los sistemas de bombeo, las mangueras, los elementos de seguridad de la estación y la capacitación del personal”, detalló.

ON - Estaciones de servicios precios (14).jpg Omar Novoa

Qué irregularidades encontraron durante los controles

Hasta el momento, se inspeccionaron 25 estaciones de servicio en Neuquén. “En general se encontraban en buenas condiciones, especialmente en los aspectos ambientales”, explicaron.

Respecto a seguridad, desde el área aseguraron que detectaron aspectos que había que corregir “vinculados principalmente a la disponibilidad de elementos para la extinción de incendios y materiales absorbentes”.

Aumento nafta diciembre (5).jpg El sábado 1° de marzo, las estaciones de servicio amanecieron con precios nuevos en Neuquén. Anahi Cárdena

Asimismo, el subsecretario remarcó la importancia de difundir estas acciones: “Es fundamental que la comunidad sepa que las estaciones de servicio no están libradas al azar. El área de Ambiente realiza controles permanentes”.

La directora de Fiscalización de Ambiente, Fabiana Díaz, detalló que en Neuquén capital son 28 las estaciones de servicio con tanque de almacenamiento subterráneo a las que periódicamente se las inspecciona.

Respecto a la gasolinera inspeccionada este martes por la mañana, destacó que se trata de “un ejemplo, está mejor en todo lo que respecta a condiciones de seguridad y de medio ambiente” y agregó que “tiene toda la documentación al día, cumplen con todos los requisitos ambientales, todos los requisitos de seguridad porque se piden las capacitaciones al personal en lo que es simulacro de incendio, en lo que es manejo de extintores”.

Además, aseguró que desde el área, se encuentran acompañando al resto de las estaciones para que regularicen las situaciones que están incumpliendo.

La importancia de la seguridad ambiental

Laura Todero, encargada de la estación de servicio, valoró la importancia de la presencia municipal en el establecimiento y aseguró que el control “es muy bueno y es necesario, sobre todo en esta actividad”.

Por otro lado, puntualizó que estas inspecciones garantizan el cumplimiento de normativas fundamentales para el funcionamiento seguro del sector.

Asimismo, Todero hizo hincapié en la relevancia de que el personal cuente con las herramientas teóricas y prácticas necesarias para intervenir ante eventualidades. “Es fundamental que estén capacitados frente a cualquier cosa que pueda pasar”, concluyó la encargada.