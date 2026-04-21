La Municipalidad de Neuquén avanza con obras en el barrio Peumayen

Los trabajos que se realizan son para la prestación de servicios y beneficiarán a 350 familias del sector que vienen esperando estas obras hace años.

La Municipalidad de Neuquén continúa desplegando obras en todos los barrios de la ciudad, con el foco puesto en sectores históricamente postergados. Esta vez, los trabajos llegaron a Peumayen, en el oeste capitalino, donde más de 350 familias comienzan a acceder a servicios esenciales tras años de espera.

El intendente Mariano Gaido destacó la importancia de la intervención y subrayó el alcance territorial de la gestión: “Estamos en Peumayen, un barrio de más de 20 años en la ciudad que no tenía servicios esenciales. Y para nosotros es prioridad que las obras del plan Orgullo Neuquino lleguen a toda la ciudad”.

“Estamos aquí no solamente haciendo las obras, sino además cumpliendo con esa palabra, con ese compromiso de obras a la neuquina. ¿Qué significa? Que la hacemos mucho más rápido”, explicó.

Gaido en Peumayen 2

Compromiso con las obras

“Unas obras que estaban planificadas en 8 meses las vamos a finalizar en cuatro, y eso significa dignidad a los vecinos, a estas 350 familias”, sostuvo, y agregó: “Cloacas, llega el asfalto, llega el cordón cuneta y llega la dignidad a Peumayen”.

Además, puso en valor el modelo de financiamiento municipal al remarcar que “los neuquinos hacemos las obras con fondos propios, sin endeudamiento, sin crédito. Al contrario, siendo eficientes con el superávit, llevando adelante obras esenciales”.

Por su parte, la jefa de Gabinete, María Pasqualini, enfatizó la presencia del Estado municipal en cada rincón de la capital neuquina. “Estamos acompañando recorridas de obras que se están ejecutando en toda la ciudad. Sí, en toda la ciudad, porque en cada uno de los barrios hay una obra importante que cambia la calidad de vida de los vecinos”, aseguró.

Pasqualini destacó que la obra en Peumayen responde a una demanda histórica pues “esperó 20 años para poder tener la conectividad con las cloacas, una obra tan importante que después va a continuar con cordón cuneta y asfalto”.

Gaido anunció el asfalto en el sector Peumayen

Trabajos en todos los barrios

También enumeró otras intervenciones recientes para graficar el alcance del plan. “Ayer se inauguraron 300 cuadras de asfalto en Cuenca 15, en el barrio Z1, y así sucesivamente en diferentes barrios de la ciudad. Son obras que cambian la calidad de vida de la gente, con cuentas ordenadas y presupuesto propio”, afirmó.

El presidente del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH), Marco Zapata, brindó detalles técnicos de la obra en ejecución y reseñó que “en el sector Peumayen estamos desarrollando la cloaca para 347 familias: este lugar tiene más de 25 años”.

Zapata describió las dificultades que presentaba el barrio antes de la intervención. “Se veía no solamente la existencia de pozos ciegos, incluso en veredas, sino también agua que filtraba por las calles desde las cocinas. Eso hacía que los niños no pudieran trasladarse de manera correcta”, señaló.

A pesar de los desafíos técnicos, destacó el avance de los trabajos en tanto “es una obra que estaba pensada en ocho meses. Hoy llevamos casi dos meses y estamos a más del 50% de ejecución”.

Desde la mirada vecinal, la emoción es protagonista. Natali Riquelme, residente del barrio desde hace 18 años, expresó su agradecimiento. “La verdad que es una emoción. No tan solo es pedir, también agradecer la gran obra que se está haciendo en nuestro barrio”, dijo.

“Para nosotros es algo vital, importantísimo. Que las calles estén limpias, sin agua, que los chicos puedan jugar tranquilos sin tener que contagiarse de ninguna infección”, afirmó.

“Los vecinos estamos todos más que felices, impacientes. A veces nos equivocamos, pero hablando nos entendemos. Es una emoción inmensa. Gracias, total, gracias”, cerró.