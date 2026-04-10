La Municipalidad avanza con la apertura de la nueva calle en Terrazas del Neuquén

Afirmaron que la vía es una "vinculación importantísima entre Cabellera del Frío y Soldi, dos de las troncales de este sector noroeste de la ciudad".

La Municipalidad de Neuquén continúa ejecutando obras con el objetivo de mejorar la conectividad en el sector noroeste de la ciudad. En este marco, la subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento, Mariel Bruno , brindó detalles sobre los trabajos que se desarrollan sobre la calle Pilmaiquén, en el barrio Terrazas del Neuquén , en una recorrida realizada esta mañana.

“Estamos sobre calle Pilmaiquén, una vinculación importantísima entre Cabellera del Frío y Soldi , dos de las troncales de este sector noroeste de la ciudad”, explicó la funcionaria.

Destacó que la calle Soldi permite una conexión ágil “en quince minutos desde cualquier punto de la ciudad hacia el oeste”.

El rol estratégico de la calle Pilmaiquén

Bruno detalló que Pilmaiquén cumple un rol estratégico al generar una conexión perpendicular desde Soldi —a la que se accede por arterias como Los Paraísos y la avenida Raúl Alfonsín— hacia Cabellera del Frío y los barrios en desarrollo del Distrito de la Meseta. “Permite justamente esa vinculación hacia todos esos sectores que están creciendo en esta zona”, señaló.

Altos del Limay obras municipalidad Mariel Bruno (1)

En cuanto a la obra, precisó que no solo contempla la apertura y pavimentación de la calle, sino también infraestructura complementaria. Es decir, “toda la estructura de suelo, la carpeta asfáltica, veredas y una contención con gaviones”, indicó. Este último aspecto resulta fundamental debido a las características del terreno: “Estamos en un sector con desniveles geográficos importantes, donde tenemos que contener un pie de barda para poder nivelar y ejecutar la calle”.

Respecto a los plazos, la subsecretaria aseguró que los trabajos avanzan a buen ritmo. “Vamos muy bien. En un par de meses ya vamos a tener la posibilidad de circular sobre Pilmaiquén”, afirmó, estimando que la habilitación podría concretarse hacia fines de junio.

La inversión destinada a esta obra asciende a 1.200 millones de pesos y es financiada íntegramente con presupuesto municipal.

Altos del Limay: 400 familias tendrán cloacas y asfalto después de más de 30 años de espera

La Municipalidad de Neuquén avanza con las obras de cloacas y asfalto en el sector Polvorines del barrio Altos del Limay, en el sur de la ciudad, lo que permitirá mejorar la calidad de vida de cientos de vecinas y vecinos y resolver problemas históricos de inundaciones.

En una recorrida por el sector realizada esta mañana, la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, destacó el impacto de los trabajos y aseguró que forman parte de una planificación integral para llevar servicios a todos los barrios.

“Lo que se planifica es ir llegando con las obras que la gente necesita en los diferentes sectores de la ciudad. Estas obras le cambian la calidad de vida a las familias”, aseguró.

Pasqualini Altos del Limay

En ese sentido, remarcó que los trabajos beneficiarán a unas 400 familias que durante años no contaron con servicios esenciales. “No tenían cloacas, sufrían inundaciones en épocas de lluvia y tampoco contaban con asfalto. Es una espera de más de 30 años”, recordó.

Pasqualini subrayó que las obras se enmarcan en el plan de 3.400 cuadras de asfalto y en una política de equilibrio territorial: “Así como estamos llegando a Altos del Limay, también estamos trabajando en otros barrios que aún no tenían todos los servicios. Esto es llevar soluciones concretas y definitivas”, afirmó.

Además, puso en valor el trabajo previo a la pavimentación: “Cuando se hace asfalto, no es solo la carpeta asfáltica. Primero se realizan las obras necesarias, como los pluviales, sistemas de bombeo y ahora las cloacas, para evitar inundaciones y garantizar durabilidad”.

“Se trata de 25 cuadras, equivalentes a unos 100 metros cada una, de un sector históricamente afectado por anegamientos. Es un lugar que durante las lluvias se inundaba porque está en un bajo. Por eso, lo primero que hicimos fue todo el sistema pluvial, con conductos, alcantarillas y un pozo de bombeo que deriva el agua hacia el arroyo Durán” detalló el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola.