Se completaron 80 cuadras de asfalto en Altos del Limay

La Municipalidad de Neuquén completó en el barrio Altos del Limay 80 cuadras asfaltadas, sumando tanto arterias troncales como el completamiento de cuadrantes, con intervenciones previas de saneamiento, pluviales y servicios esenciales.

El secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, explicó que en Altos del Limay “hemos terminado la semana pasada con lo que teníamos previsto tanto de desarrollo de nuevas troncales como de completamiento de cuadrantes”.

En ese sentido, detalló que las calles Saavedra, Senguer, Conti, Forquera y Bosch, consideradas troncales del barrio y parte de recorridos del transporte público, ya se encuentran completamente asfaltadas, al igual que las cuadras comprendidas entre esas arterias principales.

Las tareas no se limitaron únicamente a la colocación de carpeta asfáltica. Para poder avanzar con el pavimento fue necesario ejecutar previamente obras de cordón cuneta, movimientos de suelo y trabajos hidráulicos.

Nicola señaló que “allí se tuvo que desarrollar cordón cuneta en forma previa, movimiento de suelo y hacer los pluviales”, y destacó particularmente la intervención realizada sobre calle Saavedra, donde se presentó una situación técnica compleja debido a la antigüedad de las cañerías existentes.

En ese sector se realizó el recambio completo de dos troncales de agua potable que tenían muchos años de uso, lo que implicó una obra de gran magnitud. Además, Saavedra presentaba una cota muy baja, por lo que fue necesario elevar el nivel de la rasante mediante un importante movimiento de suelo y la instalación de caños pluviales de gran tamaño.

Sistema

El sistema fue diseñado para conducir el escurrimiento de las aguas superficiales hacia el arroyo Durán, garantizando un correcto drenaje y reduciendo riesgos de anegamientos en el barrio.

Nicola sostuvo que existe una planificación sostenida que permite avanzar de manera simultánea en diferentes sectores de Neuquén, con el objetivo de consolidar una red vial y de servicios acorde al crecimiento urbano. Recordó que la ciudad viene desarrollando un plan de pavimentación que permitió duplicar la cantidad de cuadras asfaltadas en los últimos años.

En relación con el balance general de la gestión, el funcionario indicó que en estos seis años de la intendencia de Mariano Gaido “vamos a estar cerca de las 5.000 cuadras pavimentadas, que es el total que había cuando empezamos”, y precisó que el plan de 3000 cuadras de asfalto lanzado por la Municipalidad ya había alcanzado, hasta el mes de noviembre, más de 2.000 cuadras gestionadas. Este ritmo de ejecución, afirmó, permite avanzar hacia el objetivo de contar con la totalidad de la ciudad con pavimento.

En Altos del Limay, las 80 cuadras ejecutadas incluyen tanto nuevas troncales como obras de completamiento de cuadrantes. El trabajo demandó varios meses de ejecución y contempló la verificación y adecuación de redes de agua y cloacas, con reemplazo de conexiones cuando fue necesario. En el caso de Saavedra, la intervención hidráulica fue clave para garantizar la durabilidad del pavimento y el correcto funcionamiento del sistema pluvial.

De cara a las próximas etapas, Nicola informó que en el sector de Polvorines, ubicado al norte de Senguer, ya se finalizaron las obras de pluviales y cordón cuneta.

Nivel bajo

Se trata de una zona que presentaba condiciones particulares por encontrarse en un nivel bajo, lo que requirió la construcción de un pozo de bombeo que ya se encuentra en funcionamiento.

En ese sector, la Municipalidad licitó las obras de cloacas y de pavimentación, con el objetivo de iniciar los trabajos durante los primeros meses del año.

Desde el municipio destacaron que estas obras no sólo mejoran la circulación vehicular y el acceso al transporte público, sino que también impactan de manera directa en la seguridad, el ordenamiento del tránsito y el entorno urbano.

Con la finalización de las troncales y el completamiento de cuadrantes en Altos del Limay, el barrio suma infraestructura clave que se integra al proceso de transformación urbana que atraviesa Neuquén.