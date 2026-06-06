Calidad humana y tecnología: especialistas en cardiología debaten en Cipolletti sobre su rol en la vida cotidiana

Con eje en el paciente, la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC) celebra sus 14° jornadas de formación e intercambio profesional en la región del Comahue. Insisten en el diagnóstico precoz y la prevención de riesgos.

Médicos, trabajadores de salud, científicos, residentes y estudiantes universitarios se dieron cita este viernes en el Complejo Cultural Cipolletti para la décimo cuarta edición de las Jornadas de la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC). Con stands y conferencias magistrales, el evento que continúa este sábado apunta a ser un espacio de formación, actualización tecnológica e intercambio para los cardiólogos de la región.

El evento, organizado por la sede Comahue de la SAC, contó con el apoyo de Leben Salud y de distintos laboratorios, y apunta a revitalizar debates sobre los nuevos desafíos médicos a partir de los cambios que generan las nuevas tecnologías y la irrupción de la inteligencia artificial. Fue también una oportunidad para que los médicos de la región e incluso estudiantes o residentes tengan encuentros cara a cara con figuras renombradas de la cardiología, a quienes suelen leer en artículos académicos.

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El fin último del intercambio se centra siempre en el paciente. "La idea eompartir experiencias y aprender uno de otro con el objetivo de que los avances lleguen al paciente y que uno pueda brindar una medicina de calidad", afirmó el Dr. Sergio Baratta, presidente de la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC), que lideró el encuentro.

"Siempre tratamos de estar a la vanguardia y actualizados, pero también es importante haber traído a disertantes de excelencia con un programa que armamos vinculado al día a día, como el manejo de los miedos, el prequirúrgico, las cuestiones nutricionales antes de la cirugía y cómo tratar la insuficiencia cardíaca que es tan prevalente hoy en día", señaló el Dr. Pablo Schvartzman, Médico Cardiólogo Leben Salud (MPRN 3022).

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Con una agenda cargada de temas de interés médico y la disertación de especialistas en cardiología, el evento también posiciona a Neuquén y Río Negro como un centro de referencia para la medicina de la Patagonia. "Nos pareció traer las jornadas a Cipolletti porque tanto en Cipolletti como en Neuquén somos un centro de derivación de las patologías cardiovasculares", aclaró el profesional.

El ministro de Salud de Río Negro, Dr. Demetrio Thallasellis, estuvo a cargo de las palabras inaugurales de la actividad. En diálogo con LM Neuquén, aseguró: "Estamos en un momento importante de integración en lo humano y en lo científico para producir los cambios que necesitamos dentro del sistema de salud, un sistema de salud más efectivo y que traiga mejores resultados sanitarios para toda la población".

Congreso de Cargiología - funcionarios

La calidad médica como sello regional

La celebración de estas jornadas refuerza la posición de la región del Comahue como un faro de ferencia para la calidad profesional y la tecnología médica en la región. "En nuestra región hace muchos años viene realizando procesos de formación de recursos humanos, incorporando tecnología, desarrollando conocimientos, hay residencias médicas que ya superan los 35 a 40 años de funcionamiento", destacó Thallasellis.

"Creo que estamos cada vez más maduros que podemos resolver prácticamente la totalidad de las prestaciones integradas los sistemas públicos y privados del Comahue, de las dos provincias de Río Negro y de Neuquén, y que podemos inclusive resolver gran parte de las demandas sanitarias de la Patagonia, acá en la Patagonia. Así que creo que tenemos que seguir en este camino", expresó.

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Para su par neuquino, el ministro Martín Regueiro, este tipo de eventos "son puntos de encuentro, puntos de coordinación y que después también se vea en devolverle a la comunidad lo que la comunidad nos está dando para que nos dediquemos a formarnos y a resolver cuestiones del día a día".

El funcionario aseguró que las posibilidades formativas también tienen impacto en la radicación de profesionales en la zona. "Necesitamos que los que se formen se queden y también es verdad que la gente, al no migrar, al no irse a Buenos Aires para resolver cuestiones del día a día nos asegura mejorar un nivel prestacional", dijo y agregó: "Para hacer medicina de alta calidad también es importante que los profesionales se arraiguen y que se quieran se puedan desarrollar profesionalmente en la región"

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El intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, también participó del acto de apertura y destacó el rol de la ciudad por su perfil universitario, integrado a una oferta educativa regional que permite contar con profesionales capacitados para el sistema de salud.

"Siempre uno destaca la posibilidad de hacer una articulación, en este caso con Leben Salud y también con los ministros a cargo de la salud pública en dos provincias. No hay ninguna duda que es fundamental para el desarrollo de de las comunidades, de las ciudades y y algún punto bueno lo va a reflejar después en la sociedad en la que vivimos", aseguró.

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Problemas cotidianos, preguntas nuevas y soluciones de vanguardia

Uno de los puntos focales de las jornadas se centró en la actualización de la práctica médica. Durante el lanzamiento de las conferencias, el director de la Fundación Médica de Río Negro y Neuquén, Juan Carlos Schroeder, invitó a los asistentes a aprovechar el espacio para tejer lazos entre profesionales y también para lantearse nuevas preguntas en torno a su práctica cotidiana.

En ese sentido, Schvartzman destacó la agenda del evento, con temas tan variadsos como Insuficiencia cardíaca, charlas de rehabilitación cardiovascular que es tan importante como la cirugía, sobre hipertensión, las drogas en el deporte y cómo afectan en el corazón, entre otros debates.

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"Es una idea que venimos trabajando de la SAC de llevar la gente con experiencia a los estudiantes que no tienen tanta posibilidad de viajar y escucharlos profesionales", dijo y explicó que un espacio de las charlas permitirá que los residentes le cuenten al presidente de la SAC cómo vienen trabajando en su área.

"Es importante porque uno lee y los escucha pero es diferente cuando los tiene frente a frente, puede disfrutar de la disertación y hasta compartir un café y hacer preguntas, es algo que nos lleva a crecer", agregó.

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En diálogo con LM Neuquén, Baratta afirmó que la medicina exige "un aprendizaje constante porque la transformación que nosotros observamos en medicina y sobre todo a partir de la inteligencia artificial es muy importante, pero el desafío más importante es que eso llegue a los pacientes y que eso mejore las tasas de mortalidad, de tratamiento, de la hipertensión, de la hipercolesterolemia".

"Hoy por hoy la región tiene un gran desarrollo de la cardiología no solamente en la prevención, sino también con todos los métodos diagnósticos y tiene una hemodinamia, una electrofisiología y una cirugía de altísima calidad", dijo.

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Y agregó: "El sistema médico regional es muy bueno, trabajan integradoS también con el sistema público, que es muy importante. Cuando uno analiza el ingreso per cápita y lo que se destina a salud, es una de las regiones con mejor distribución en la atención de salud".

El presidente de la SAC aseguró que "hoy el foco está puesto en dos temas: el diagnóstico precoz y tratar los factores de riesgo, como la hipertensión, la diabetes, el colesterol, el sedentarismo y la obesidad y sobrepeso, que hoy afecta al 60% de la población".