Actualizan las tarifas del estacionamiento medido en Neuquén: cuáles son los nuevos valores

Desde este sábado comenzó a regir el incremento. El nuevo esquema busca garantizar el funcionamiento del sistema.

Los automovilistas que estacionen en el área medida de la ciudad de Neuquén deberán pagar desde este sábado nuevos valores. El Sistema de Asistencia Electrónica al Estacionamiento Medido (SAEM) informó una actualización de sus tarifas, que impactará tanto en el costo por hora.

Según detallaron, la modificación se realiza en el marco de los mecanismos de actualización previstos para la prestación del servicio.

El principal objetivo de las subas está vinculado a garantizar el normal funcionamiento del sistema, la atención a los usuarios, el mantenimiento de la infraestructura tecnológica y la continuidad de las tareas de control y administración.

SFP Estacionamiento medido (8).JPG Sebastian Fariña Petersen

Cuánto cuesta estacionar desde este sábado en Neuquén

Con la nueva actualización, los valores del estacionamiento medido quedarán establecidos de la siguiente manera:

Primera hora : $926,35

: $926,35 Segunda hora: $1.132,25

$1.132,25 Tercera hora y siguientes: $1.389,61

Además, también se actualizaron otros conceptos vinculados al sistema:

Tarjeta raspadita : $1.380

: $1.380 Acta de deuda: $21.454,57

Desde el Sistema de Asistencia Electrónica al Estacionamiento Medido (SAEM) recordaron que los nuevos valores comenzarán a aplicarse a partir de este sábado y estarán disponibles para consulta a través de la aplicación oficial y los canales habituales de atención al usuario.

nuevo horario de estacionamiento en nqn

Por qué aumentó el estacionamiento medido

Desde SAEM señalaron que el sistema cumple una función clave en la organización del tránsito urbano, especialmente en las zonas de mayor circulación vehicular de la capital neuquina.

Indicaron que el estacionamiento medido permite mejorar la rotación de vehículos, optimizar la disponibilidad de espacios para estacionar y favorecer una circulación más ordenada en sectores comerciales, administrativos y de alta demanda.

La actualización tarifaria busca acompañar los costos operativos necesarios para sostener el servicio, incluyendo el mantenimiento de los sistemas tecnológicos que permiten gestionar el estacionamiento a través de la aplicación móvil y los distintos mecanismos de control.

Estacionamiento 45 grados - Carlos H Rodriguez 300 (3) Claudio Espinoza

Dónde consultar las nuevas tarifas del SAEM

Los usuarios podrán verificar los nuevos valores y realizar gestiones vinculadas al servicio mediante la aplicación oficial del sistema y a través de la página web sistemasaem.com.

Desde el organismo recomendaron a los conductores revisar los montos actualizados antes de utilizar el sistema para evitar inconvenientes o generar deudas por diferencias en los pagos realizados.