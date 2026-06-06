Inauguraron las obras de ampliación en el Aeropuerto Chapelco: "Lo íbamos a hacer antes de la temporada y cumplimos"

Fueron impulsadas por el gobierno neuquino y tuvo una inversión integral que supera los 5 mil millones de pesos.

La ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de la provincia de Neuquén , Leticia Esteves , encabezó, este sábado, la inauguración de la ampliación del Aeropuerto Aviador Carlos Campos de Chapelco. Una obra impulsada por el gobierno provincial para fortalecer la conectividad de la Región Lagos del Sur.

Se trata de una iniciativa para acompañar el crecimiento turístico de la zona que tuvo una inversión integral que supera los 5 mil millones de pesos.

El acto estuvo encabezado por Esteves, junto a los intendentes de Junín de los Andes, Luis Madueño; y de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti . Durante la inauguración, la ministra transmitió el saludo del gobernador Rolando Figueroa y destacó el cumplimiento de los plazos comprometidos.

“El gobernador, lamentablemente por cuestiones de último momento, no pudo estar presente, pero la verdad que estaba muy atento a esta inauguración y nos había pedido especialmente que cumplamos con los plazos, porque habíamos dicho que la primera etapa se iba a inaugurar previo al inicio de la Semana Santa y cumplimos, y la obra finalizada se va a inaugurar previo al inicio de la temporada de invierno y estamos cumpliendo”.

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La funcionaria remarcó que se trata de una inversión estratégica para toda la zona cordillerana. “Esta obra, para nosotros, es muy importante, es una obra que tiene un financiamiento de 5.000 millones de pesos, y es la puerta de entrada, no solamente a la región, no solamente a la ciudad de San Martín de los Andes y de Junín, sino también es la puerta de entrada a toda la Región de los Lagos del Sur”.

En qué consistió la ampliación del Aeropuerto Chapelco

Explicó que la ampliación permite mejorar la infraestructura aeroportuaria, brindar mayor comodidad a los pasajeros y potenciar nuevas oportunidades. “También le da mayor seguridad al aeropuerto, comodidad a los turistas y, sobre todo, fortalece la conectividad, porque tener un aeropuerto de estas características también nos va a permitir poder aumentar la cantidad de vuelos que tenemos”, expresó.

La nueva terminal incorporó más de mil metros cuadrados de superficie cubierta, duplicando prácticamente la capacidad existente. Cuenta con un nuevo hall de partidas, mayor cantidad de asientos, locales comerciales, sanitarios renovados, espacio VIP, oficinas operativas y administrativas, además de mejoras integrales en la circulación y funcionamiento del edificio.

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Esteves destacó que “este aeropuerto, a partir de ahora, cuenta con 1000 metros cuadrados de superficie. Hemos duplicado la cantidad de metros cuadrados que tenía anteriormente, y que para nosotros fue todo un desafío”. Además, valoró el trabajo de la dirección provincial de Infraestructura Aeronáutica y NeuquenTur. Y destacó que la obra “generó ni más ni menos que 90 puestos de trabajo de manera directa y un montón de manera indirecta”.

La intervención incluyó también la reparación de la pista con una inversión de 465 millones de pesos, el recambio de luminarias LED con un aporte del EPEN por 26 millones de pesos, la incorporación de una camioneta barrenieve y equipamiento destinado a garantizar la operatividad durante la temporada invernal, con una inversión de 316 millones de pesos.

Más infraestructura, más vuelos a la región

Esteves recordó el crecimiento sostenido del aeropuerto Chapelco durante los últimos años: “Este aeropuerto en el año 2016 recibía alrededor de 80 mil turistas durante todo el año, y hoy es un aeropuerto que está recibiendo más de 300 mil turistas al año”.

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“Necesitamos realizar todas las obras de infraestructura acorde al crecimiento que está teniendo nuestra provincia, acorde a la importancia en materia turística que tiene esta región en particular, y lo vamos a seguir haciendo”, agregó.

Acompañaron la actividad, el presidente de NeuquenTur, Gustavo Fernández Capiet; autoridades provinciales, representantes de organismos y equipos técnicos que participaron del proyecto.

El Aeropuerto Aviador Carlos Campos, inaugurado en 1981, opera actualmente con conexiones hacia Buenos Aires, Rosario y Córdoba. Desde la Provincia trabajan para incorporar nuevas rutas y líneas aéreas que permitan seguir consolidando a Neuquén como uno de los destinos turísticos más importantes del país.

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“Los intendentes tienen una gran puerta de entrada ahora para recibir como corresponde a los turistas y a quienes circulan habitualmente en este aeropuerto, y sigamos trabajando en equipo y en conjunto, porque Neuquén nos necesita de esta manera”, concluyó Esteves.