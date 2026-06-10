Tiempo récord para el servicio de cloacas en un impensado sector de la ciudad de Neuquén

La Municipalidad habilitó unos 4 mil metros lineales para 347 familias en una zona cercana al barrio Cuenca XV. Qué dijo la jefa de Gabinete, María Pasqualini.

En mucho menos de lo previsto, la Municipalidad de Neuquén finalizó la colocación de más de 4.000 metros lineales de cañería de la red de cloacas para el sector Peumayén, en el barrio Cuenca XV . La obra tenía un plazo de ejecución de seis meses, pero se completó en cuatro, cumpliendo el sueño de 347 familias que esperaban este servicio esencial desde hacía muchos años.

En una recorrida por el lugar, la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini , destacó la importancia de la intervención: "Acá hay familias que esperaron 25 años para completar los servicios, ya se habían conectado a otros, pero nunca se había llegado a trabajar en las cloacas. Con esta obra completamos el cien por ciento de los servicios básicos", afirmó la funcionaria.

Además, contó que gran parte del sector ya cuenta con cordones cuneta ejecutados, lo que augura que el asfalto llegará en una próxima intervención. "Cada vez que hablamos de asfalto, hablamos de resolver lo que ocurre debajo. Es muy importante primero avanzar sobre todos los servicios y las obras pluviales para luego llegar con el pavimento", subrayó la funcionaria.

Cloacas sector Peumayen La jefa de Gabinete del intendente Martiano Gaido, María Pasqualini, mostrando el desarrollo de las obras.

"Esto ocurre porque tenemos una administración ordenada, tenemos superávit, y el superávit va donde los neuquinos y neuquinas necesitan", reflexionó Pasqualini al hablar del trabajo de la gestión del intendente Mariano Gaido en cada rincón de la ciudad.

Cloacas en Peumayén: "Que las obras lleguen a todos"

"Esto es lograr equilibrio territorial garantizando que las obras lleguen a todos para brindar una mejor calidad de vida a los vecinos". Añadió además que los proyectos se ejecutan "a la neuquina, con empresas neuquinas", en línea con la política impulsada por el intendente.

En este marco recordó que al inicio de la gestión existían 24 barrios sin regularizar sus servicios, y que hoy solo restan 2 por completar. "Estamos hablando de que ya 22 barrios ya están regularizados. Esto es sustentabilidad social", afirmó. En ese sentido, destacó que la ciudad avanza en paralelo en obras de gran escala, como la avenida Mosconi, sin descuidar las intervenciones barriales que las familias necesitan.

Por su parte, Marco Zapata, presidente del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH), precisó que lo que resta para habilitar el servicio es muy poco. “Nos queda la corrección de algunas cámaras de registro y las inspecciones por parte de EPAS, tras las cuales los vecinos podrán comenzar a conectarse a la red cloacal”.

Cloacas sector Peumayen-2 Los trabajos en el sector Peumayén.

En cuanto a la inversión, precisó que se trata de alrededor de 1.700 millones de pesos del estado municipal y remarcó que la obra en Peumayén se inscribe en el Plan Orgullo Neuquino, “tal como nos indicó el intendente, se trabajó para acelerar los tiempos y superamos ampliamente los previstos, de los 180 días que estaban programados, la estamos finalizando en 120 días”.