Además del Alpine, cuál será el otro auto histórico que manejará Colapinto en su exhibición en Buenos Aires

La exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires genera mucha expectativa entre sus fanáticos. Ya estaba confirmado que el pilarense giraría con el Lotus/Alpine E20, un Fórmula 1 moderno con motor V8 que promete ser escuchado en varias cuadras a la redonda, pero ahora se sumó una joya histórica del automovilismo argentina que eleva la propuesta: también manejará una réplica de la célebre “Flecha de Plata” , el Mercedes-Benz W196.

Ese modelo no es uno cualquiera para los argentinos, en especial para aquellos que son pisteros y fierreros. Es el auto con el que Juan Manuel Fangio dominó la Fórmula 1 a mediados de los años 50 y dejó una huella imborrable en el deporte motor. En 1954, el argentino se consagró campeón tras competir tanto con Maserati como con Mercedes, logrando cuatro victorias con la marca alemana. Un año después, ya completamente vestido de plateado, repitió la corona con otras cuatro conquistas, en una temporada en la que corrió íntegramente con Mercedes.

La historia de las “Flechas de Plata” venía de antes. Mercedes-Benz ya era protagonista del automovilismo europeo previo a la Segunda Guerra Mundial, peleando éxitos con Auto Union y Alfa Romeo. Tras el conflicto, regresó con fuerza en 1951 y, apenas tres años más tarde, inició junto a Fangio uno de los capítulos más brillantes de la F1. “Desde la primera prueba de 1954 con el Mercedes-Benz, tuve el sentimiento de estar sobre un auto perfecto”, llegó a decir el quíntuple campeón, reflejando el impacto que le generó la máquina.

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Si bien la imagen del W196 está íntimamente ligada a Mercedes y a Fangio -de hecho, se utilizó en la presentación de la escudería en Buenos Aires sobre su regreso al TC tras 88 años- , la presencia de esta réplica en la exhibición no responde directamente a una acción de la marca. Su inclusión apunta a darle un guiño bien argentino al evento, conectando a Colapinto con la historia grande del automovilismo nacional. Así, el domingo 26 no será solo una exhibición: será un viaje en el tiempo. De un Fórmula 1 contemporáneo (del 2012) a una leyenda de los años 50. Y con un piloto argentino como nexo entre dos épocas que marcaron -y siguen marcando- la pasión fierrera.

Qué dijo Franco Colapinto antes de su exhibición en Argentina

Franco Colapinto expresó su entusiasmo por la exhibición que protagonizará el próximo 26 de abril en las calles del barrio porteño de Palermo, donde el piloto argentino de Alpine conducirá un Lotus E20 de 2012 en un evento que marcará el regreso de un auto de Fórmula 1 a la Ciudad de Buenos Aires después de 14 años.

En la previa del show, el bonaerense aseguró que se trata de “un sueño hecho realidad” poder llevar un Fórmula 1 a su país y remarcó la importancia de acercarle este tipo de espectáculo a los fanáticos argentinos, teniendo en cuenta la dificultad que representa para muchos viajar a Europa para seguir de cerca a la categoría.

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Además, Colapinto agradeció a quienes hicieron posible la exhibición y deseó que la jornada sea especial para el público local. En ese sentido, se ilusionó con que el evento quede marcado en la memoria de los argentinos como un momento histórico para el automovilismo nacional.

La exhibición se llevará a cabo sobre un circuito callejero montado en la zona de Avenida del Libertador y Avenida Sarmiento, en Palermo, y el argentino estará al volante de un monoplaza con motor Renault V8 y estética de Alpine. Según la información oficial, será la primera vez que un piloto argentino conduzca un auto de Fórmula 1 en las calles de Buenos Aires.