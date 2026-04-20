Colapinto en Argentina: cuánto cuestan las entradas para verlo por las calles de Buenos Aires

Ya están a la venta las entradas para la exhibición de Franco Colapinto del próximo 26 de abril de 2026 en Palermo. ¿Con qué auto correrá?

Colapinto en Argentina: cuánto cuestan las entradas para la exhibición 2026 en Buenos Aires

En la actual temporada de la Fórmula 1 , Franco Colapinto logró puntuar en el Gran Premio de China -finalizó en la décima posición-. Gracias a ese punto, el argentino que milita en la escudería Alpine se ubica en el puesto 16 de la tabla del Campeonato de Pilotos. Pero, más allá de su presencia en la máxima categoría, la expectativa de los fanáticos pasa por la presentación del oriundo de Pilar en la exhibición que ofrecerá en Buenos Aires . Y aquí te contamos cuáles son los precios de las entradas para disfrutar de Colapinto en la Argentina.

Recientemente, Colapinto manifestó que “conducir en casa un auto de Fórmula 1 será uno de los momentos más especiales de mi vida. Es mi forma de devolver un poco de todo el apoyo y el cariño que recibí desde muy chico”.

Los precios para la exhibición que Franco Colapinto ofrecerá en las calles de Buenos Aires son:

En la actual temporada de la Fórmula 1, Franco Colapinto logró puntuar en el Gran Premio de China.

Sector General (Zona designada del circuito): gratuito.

YPF Energía Argentina Trackside Sarmiento: $80.000 + s/c.

Motorola Grandstand Dorrego: $180.000 + s/c.

Latin Securities Grandstand Libertador: $180.000 + s/c.

Mercado Libre Grandstand Monumento: $180.000 + s/c.

Cabe resaltar que la venta de las entradas para la exhibición de Franco Colapinto es de forma online a través del sitio Enigma Tickets.

Asimismo, cabe recordar que la exhibición de Franco Colapinto tendrá lugar el 26 de abril de 2026. Así, los organizadores anunciaron que este evento transformará la intersección de la Avenida del Libertador y la Avenida Sarmiento -en el barrio porteño de Palermo- en un circuito callejero de 2 kilómetros. Allí, Colapinto realizará dos show runs oficiales.

Para proceder a la compra de las entradas, se debe seguir esta guía paso a paso:

Iniciar sesión (en Enigma Tickets) antes de iniciar la compra. En caso de no tener una cuenta, registrarse con correo y contraseña.

Seleccionar alguno de los sectores disponibles (Fan Zone, tribunas “Grandstands”) y la cantidad de tickets que se deseen. Luego, hacer click en “Agregar al carrito”.

Completar los datos de facturación y de la tarjeta con la que se hace el pago. Antes de hacer click en “Comprar”, revisar la cantidad de entradas, precio y sector.

Una vez acreditado el pago, se recibirá un mail de confirmación. Más adelante se podrá acceder a los tickets en formato digital desde la aplicación de Enigma Tickets.

Franco Colapinto Suzuka Formula 1 La exhibición de Franco Colapinto tendrá lugar el 26 de abril de 2026.

Este es el auto con el que Colapinto dará una exhibición en Buenos Aires

Según se supo, Franco Colapinto conducirá el monoplaza de Fórmula 1 E20 de 2012, impulsado por un motor Renault V8, con el branding completo del equipo BWT Alpine Formula One Team.

De esta manera, Colapinto se convertirá en el primer argentino en conducir un auto de Fórmula 1 en las calles de Buenos Aires.