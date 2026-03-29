Flavio Briatore habló de Franco Colapinto tras la floja actuación del argentino en Japón

El piloto argentino de Alpine terminó en la posición 16° en el Gran Premio de Japón, tras haber largado decimoquinto.

El asesor ejecutivo de Alpine , Flavio Briatore , lamentó el impacto del coche de seguridad en la carrera de Franco Colapinto en el Gran Premio de Japón, aunque remarcó que el argentino debe mejorar su rendimiento en la clasificación para posicionarse mejor en la competencia.

“Fue otro fin de semana positivo para el equipo, con otro buen resultado que suma puntos al inicio de la temporada. Además, repetirlo en un circuito diferente como Suzuka confirma las mejoras que conseguimos en Shanghái y demuestra que estamos compitiendo con Red Bull como el cuarto coche más rápido actualmente ”, sostuvo Briatore.

Luego agregó: “ Pierre volvió a hacer una carrera fantástica y se desenvolvió de maravilla bajo presión, manteniendo a Max detrás durante más de 25 vueltas”.

Briatore.jpg Flavio Briatore

Alpine se ubica quinto en el Campeonato Mundial de Constructores de la Fórmula 1 con 16 puntos, de los cuales 15 corresponden a Pierre Gasly y uno a Colapinto por su décimo puesto en China, mientras que en Suzuka el francés finalizó séptimo tras sostener una extensa defensa frente a Max Verstappen, que no logró superarlo.

En contraste, el piloto bonaerense terminó 16.º en una carrera condicionada por factores externos; tras ingresar a boxes en la vuelta 18 para cambiar neumáticos, el accidente de Oliver Bearman cuatro giros después provocó el ingreso del Safety Car y alteró su estrategia, dado que varios rivales aprovecharon para detenerse y anularon la ventaja que había construido.

La palabra de Franco Colapinto tras el GP de Japón

Luego de finalizar en el decimosexto puesto en el Gran Premio de Japón, en la Fórmula 1, Franco Colapinto hizo un análisis sincero de su rendimiento, destacando una buena largada que no pudo sostener con el correr de las vueltas.

“Estoy cansado de ver el Williams desde atrás. Pero la verdad que hicieron un buen trabajo porque tienen un auto que no va muy rápido y le sacaron mucho potencial este fin de semana. Hice una buena largada y después me quedé trabado atrás de (Liam) Lawson”, expresó el piloto de Alpine, evidenciando su frustración por no poder progresar en pista.

La competencia, que tuvo como ganador al joven italiano Kimi Antonelli con Mercedes, estuvo marcada por la interrupción tras el accidente de Oliver Bearman, lo que derivó en el ingreso del Safety Car.

Para Colapinto, este factor fue determinante: “Creo que en general fue otra carrera que comprometió mucho el Safety Car. Por suerte hay un break para entender un par de cosas y mejorar en lo que nos está faltando”.

Colapinto mate portada

Por otro lado, el pilarense de 22 años también hizo referencia a la diferencia de rendimiento con su compañero Pierre Gasly, quien finalizó séptimo, y remarcó la dificultad de correr en tráfico: “Las largadas son un poco peligrosas pero divertidas. Cuando arrancás bien, avanzás un par de puestos, pero fue una carrera dura. Estuve atrás de Lawson, y cuando salió el Safety Car perdimos cinco lugares. Es difícil seguir de cerca a los demás”.

Además, el pilarense mostró empatía al preocuparse por el estado de salud del piloto británico Oliver Bearman (Haas) tras el duro choque que lo tuvo como protagonista en el circuito de Suzuka.

“Glad Ollie is mostly okay after that big crash (afortunadamente Ollie (Bearman) está bien tras ese gran choque)”, comenzó su publicación en redes sociales el argentino.

Y cerró: "¿Lo mejor? Tenemos un mes para rever todo y entender que paso este finde. Mucho por trabajar para volver a estar competitivos en qualy falta q algo haga click pero todo bien, ya va a llegar. Gracias Japón ¡y gracias a los argentinos q se acercaron! ¡Nos vemos pronto!"