Alpine sumó punto con Gasly y Franco Colapinto habló de las diferencias con su compañero de escudería

La escudería francesa no logró sumar puntos con el argentino, pero si logró consolidar un buen momento en la temporada de Gasly.

Luego de tener una discreta clasificación, Franco Colapinto largó 15° en el Gran Premio de Japón , correspondiente a la tercera fecha del campeonato de Fórmula 1 .

De igual manera, tras protagonizar un incidente con el piloto Oliver Bearman , de la escudería Haas, y haber sufrido la salida del Safety Car, el argentino quedó en el puesto 16° en Suzuka. En cambio, su compañero Pierre Gasly finalizó 7°, marcando una notoria diferencia de rendimiento.

Gasly confirmó su buen momento en la temporada y volvió a sumar puntos tras finalizar sexto. Al bajar del auto, el francés no dudó en destacar el rendimiento del monoplaza y lanzó una frase que refleja su confianza en el proyecto del equipo: aseguró que el A526 es "el mejor auto que he tenido en mi carrera".

El director del equipo Alpine, Steve Nielsen, calificó como "fantástico" el resultado global de Alpine, especialmente por el rendimiento de Pierre Gasly. A su vez, Colapinto brindó explicaciones sobre su dificultad de sumar puntos: "viendo el ritmo que teníamos nosotros, que era mejor que el suyo, es una pena, porque estábamos ahí, como para pelearle los puntos", haciendo referencia a su intento de acercarse a Sainz, sin éxito.

colapinto japon

"Hay una gran diferencia con Pierre"

Colapinto no pudo avanzar en la carrera y terminó en el puesto 16 en el circuito nipón. Luchó durante varias vueltas con Carlos Sainz, pero no logró dejar en el camino al español a bordo del Williams y tuvo que conformarse con una ubicación lejos de la zona de puntos. En contraste, su compañero Pierre Gasly volvió a llegar a la bandera de cuadros en el 7° lugar.

Para el argentino de 22 años, este factor fue determinante: "Creo que en general fue otra carrera que comprometió mucho el Safety Car. Por suerte hay un break para entender un par de cosas y mejorar en lo que nos está faltando".

"Me quedé trabado atrás de Lawson. Iba más rápido y él venía patinando en todos lados. Entré para hacerle el undercut y salió un safety car y después él terminó noveno. Viendo el ritmo que teníamos nosotros, que era mejor que el suyo, es una pena, porque estábamos ahí, como para pelearle los puntos", explicó al finalizar la carrera.

Sin decirlo explícitamente, revisaba también su rendimiento y su situación: "Ahora hay que enfocarse en la próxima. Por suerte, hay un break para entender un par de cosas, para mejorar en lo que pensamos que nos falta. Hay muchas áreas por entender por qué nos está costando y por qué hay una diferencia grande con Pierre en algunos momentos del fin de semana".

Embed "FUE OTRA CARRERA QUE NOS COMPROMETIÓ MUCHO EL SAFETY CAR"



Franco Colapinto bromeó sobre su "lucha" con los Williams y remarcó como influenció el Safety Car



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¿Cuándo volverá a correr Colapinto?

Tras el cierre del GP de Japón este domingo, la categoría entrará en un importante receso por la cancelación de los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita, debido a la escalada del conflicto bélico en Medio Oriente.

De esta forma, Franco tendrá que esperar más de un mes para volver a correr con Alpine. Con las fechas de abril borradas del mapa, la acción recién se retomará en el continente americano. El regreso oficial de Colapinto a las pistas será en el Gran Premio de Miami, que se disputará del 1 al 3 de mayo.