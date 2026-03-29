Fórmula 1: en qué puesto quedó Franco Colapinto en el GP de Japón

El piloto argentino había ganado hasta dos posiciones desde la largada, pero luego fue perjudicado por la salida del auto de seguridad

Luego de tener una discreta clasificación, Franco Colapinto largó 15° en el Gran Premio de Japón , correspondiente a la tercera fecha del campeonato de Fórmula 1 .

El piloto argentino tuvo una largada prolija y ganó una posición por el mal arranque de Nico Hulkenberg (Audi). Luego, superó al brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) y escaló a la 13° posición. Mientras tanto, Antonelli cayó de la pole position a la sexta plaza como consecuencia de un lentísimo arranque.

El bonaerense de 22 años fue a boxes en la vuelta 18 : cambió neumáticos medios por duros en 2.9 segundos. Volvió a la pista en el 17° lugar, pasó al méxicano Sergio Pérez (Cadillac) y todo indicaba que tendría una gran ventana para rodar con pista limpia.

Cuatro vueltas más tarde, la carrera tuvo uno de sus momentos más tensos. Oliver Bearman intentó superar al argentino con una gran diferencia de velocidad, pero perdió el control del auto y terminó fuera de pista.

accidente bearman colapinto

El incidente obligó a la salida del safety car y reconfiguró la competencia. Tras el reinicio, Colapinto quedó en el puesto 16°, desde donde buscó avanzar.

Desde aquel momento, estuvo durante toda la carrera detrás del español Carlos Sainz, de Williams. En contrapartida, Pierre Gasly tuvo un mejor desempeño, mantuvo detrás al neerlandés Max Verstappen, tetracampeón con Red Bull, y terminó séptimo, es decir, embolsó seis puntos para Alpine.

La carrera fue ganada por Kimi Antonelli, que con su Mercedes logró su segunda victoria seguida. Con 19 años y 216 es el líder del campeonato más joven en la historia. Batió la marca de Sebastian Vettel de 2010 con 23 años. El italiano fue escoltado por Oscar Piastri (McLaren), que pudo largar su primera carrera en el año, y Charles Leclerc (Ferrari), que como en Australia completó el podio.

¿Cuándo volverá a correr Colapinto?

Tras el cierre del GP de Japón este domingo, la categoría entrará en un importante receso por la cancelación de los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita, debido a la escalada del conflicto bélico en Medio Oriente.

De esta forma, Franco tendrá que esperar más de un mes para volver a correr con Alpine. Con las fechas de abril borradas del mapa, la acción recién se retomará en el continente americano. El regreso oficial de Colapinto a las pistas será en el Gran Premio de Miami, que se disputará del 1 al 3 de mayo.

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Este tiempo extra podría ser clave para el equipo francés, que busca optimizar las actualizaciones del monoplaza tras un inicio de temporada con altibajos.

Con la baja de estas dos competencias, el Mundial 2026 pasará de las 24 carreras originales a 22 fechas. Aunque se barajaron alternativas en circuitos europeos para cubrir los huecos, la logística a corto plazo y la incertidumbre regional inclinaron la balanza hacia la cancelación definitiva de las citas en el desierto.

Pese a la compleja carrera que atravesó el argentino, Alpine destacó que tenía ritmo para meterse en el top 10 antes del incidente y le dejó un mensaje en redes: "Con posibilidades de terminar entre los diez primeros antes del Safety Car. Detrás de ti en cada paso del camino, Franco Colapinto. Pocas semanas entre ahora y Miami, es hora de seguir adelante".