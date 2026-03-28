Franco Colapinto y la decepción por su clasificación en el GP de Japón

El piloto argentino de Alpine fue superado por su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien largará 7°.

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) tuvo una discreta clasificación y largará 15º en la carrera del Gran Premio de Japón , correspondiente a la tercera fecha del campeonato de Fórmula 1. La pole position quedó en manos del italiano Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, quien registró un tiempo de 1:28,778.

Colapinto tuvo que sufrir muchísimo para avanzar a la Q2, ya que en la primera tanda clasificatoria le alcanzó con lo justo gracias a su tiempo de 1:30,941.

Sin embargo, en la Q2 el argentino no pudo mejorar mucho su registro y se tuvo que conformar con el 15° puesto, por lo que en la carrera deberá protagonizar una durísima remontada si quiere volver a sumar puntos, tal como ocurrió hace dos fines de semana en China.

colapinto japon

Por otra parte, su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, se lució con una más que destacable séptima posición y expuso las falencias de Colapinto en las clasificaciones, que son su punto más negativo desde que subió a la Fórmula 1.

Las declaraciones de Franco Colapinto

El piloto argentino de Fórmula 1, Franco Colapinto (Alpine), se mostró frustrado luego de quedar 15° en la clasificación del Gran Premio de Japón y expresó su deseo de que “el ritmo de carrera sea mejor”.

“En la Q2 faltó mucho, así que hay que entender por qué y laburar para mañana”, reconoció el argentino en declaraciones a la prensa. Con respecto a lo que se viene en la carrera, dijo: “Ojalá el ritmo de carrera sea mejor, en la semana y en la qualy no estuvimos muy bien”, y detalló que “ayer nos costó por un tema que teníamos adelante y hoy mejoró eso, pero sigo estando lejos”.

Por otra parte, se lamentó porque “se probó muy poco el ritmo de carrera. Ayer tuve bastantes problemas en la FP1 que me costaron mucho tiempo”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/2037784726287622635&partner=&hide_thread=false "LA Q1 FUE BUENA, LA Q2 NOS FALTÓ MUCHO, HAY QUE LABURAR PARA MAÑANA"



Franco Colapinto, tras finalizar P15 en la clasificación del #JapaneseGP.



Mirá la #F1 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/lrW8Dke0tn — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) March 28, 2026

“En general creo que el ritmo de carrera es mejor que en qualy, así que intentaremos tener una buena carrera e ir para adelante", concluyó el joven piloto de Alpine, que viene de tener una grandísima actuación para sumar un punto en el GP de China.

La carrera del Gran Premio de Japón, donde Colapinto comenzará desde la decimoquinta posición, será este domingo a las 2 de la madrugada (hora de Argentina).

Kimi Antonelli se llevó la pole position

En lo que respecta a la zona alta de la grilla, Antonelli tuvo una grandísima actuación para conseguir la pole position y sacarle 298 milésimas a su escolta, que fue su compañero de equipo en Mercedes, el británico George Russell.

Las filas 2 y 3 intercalarán a pilotos de McLaren y Ferrari, ya que el australiano Oscar Piastri (McLaren) comenzará tercero, el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) cuarto y los británicos Lando Norris (McLaren) y Lewis Hamilton (Ferrari) quinto y sexto, respectivamente.

Luego sigue Gasly con su séptima posición, mientras que el top 10 lo completan el francés Isack Hadjar (Red Bull), el brasilero Gabriel Bortoleto (Audi) y el británico Arvid Lindblad (Racing Bulls). La gran decepción en esta clasificación fue el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que fue eliminado en Q2 y comenzará 11°.