Fin a 20 años de espera: licitan la obra de cloacas para 1.100 familias del sector 7 de Mayo

El IMUH lanzó la licitación para instalar más de 11 kilómetros de cañerías. La obra, que demanda una inversión de 4.600 millones de pesos, se suma a los trabajos de gas y asfalto.

Avanza la regularización del sector 7 de Mayo . En esta oportunidad, comenzó el proceso de licitación para la obra del sistema cloacal que beneficiará a 1.100 familias.

Así lo informó el presidente del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH), Marco Zapata , quien destacó la magnitud de la intervención: “Es una obra gigante. Son más de 11.200 metros lineales de cañería de 160 milímetros”.

Además, señaló que el plazo de ejecución previsto es de 180 días y remarcó que se trata de una inversión municipal que rondará los 4.600 millones de pesos.

Zapata afirmó que “es una obra bastante compleja por la geografía del lugar”, y destacó que actualmente también se avanza con la obra de gas en el sector. “Ya se inició el proceso de licitación. La semana pasada se publicó en los diarios el llamado para esta obra”, explicó.

Asimismo, detalló que la intervención incluirá más de 200 cámaras de registro debido a que se trata de una zona de barda. “Esto permitirá seguir avanzando con el proceso de regularización de un sector que existe desde hace más de 20 años”, expresó.

Toma 7 de Mayo Algunos sectores del oeste neuquino padecen alta vulnerabilidad.

En ese sentido, comentó que actualmente el barrio ya cuenta con servicios de agua y electricidad. “Se está avanzando con la obra de gas y próximamente comenzará la de cloacas”, agregó Zapata.

El funcionario explicó que se trata de una iniciativa que el municipio ejecuta a partir de la firma de un convenio entre el municipio y el gobierno provincial.

En esa línea, destacó que la semana pasada también se publicó la licitación del primer paquete de obras de Pacífica. Además, adelantó que la próxima semana comenzarán a colocar carpeta asfáltica en el sector La Familia, donde “la intervención quedaría totalmente finalizada”.

Estas obras forman parte de un proceso más amplio de regularización que busca completar servicios esenciales en asentamientos con más de 20 años y avanzar luego con mensuras, adjudicaciones y escrituras.

Embed - MÁS de 1000 familias tendrá el servicio de CLOACAS en la TOMA SIETE DE MAYO

La situación del sector La Familia

Una vez finalizada la etapa de infraestructura, el proceso continuará con la intervención del Estado provincial, titular de las tierras, para avanzar en la adjudicación en venta de los lotes.

“Como cualquier otro vecino de la ciudad, entendemos que tienen que ser incorporados a que paguen los tributos necesarios y que paguen los lotes como cualquier otro lugar, pero era necesario dotar de infraestructura y garantizar que, después de 20 años de postergación, este lugar cuente con todos los servicios”, expresó.

Las obras también implicaron intervenciones sobre calles clave del entorno, como Richieri, Copahue y Saturnino Torres, que debieron ser abiertas para el tendido de redes.

“Estamos trabajando ya en la consolidación del terreno para que luego la Secretaría de Infraestructura de la Municipalidad pueda realizar el asfalto nuevamente”, indicó Zapata, y confirmó que el reasfaltado del sector está previsto una vez concluidas las tareas actuales.

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Por último, el funcionario adelantó que, una vez finalizado el asfalto y el cordón cuneta, se trabajará junto a la secretaría de Movilidad en el ordenamiento de la circulación interna. “Vamos a trabajar en el diseño de los sentidos de las calles, porque hay calles angostas. En este caso, los cordones cuneta son rebatidos, pasantes, a 45°, justamente por esa condición”, explicó.

Además, se avanzará en la asignación de calles y nomenclatura, completando así la integración urbana del sector La Familia al entramado formal de la ciudad de Neuquén.