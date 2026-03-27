Qué dijo Franco Colapinto tras las prácticas libres en Japón

El piloto de Alpine se refirió al rendimiento obtenido en las prácticas libres en Suzuka.

Mientras se define si llegará a la Argentina en el mes de abril para una exhibición, Franco Colapinto atraviesa un nuevo Gran Premio en Japón para intentar volver a sumar puntos como lo hizo en la prueba en China. Con las dos pruebas libres cumplidas, el piloto de Alpine habló con la prensa.

"En general, ha sido un día de entrenamientos complicado, pero hemos aprendido mucho ", dijo luego de terminar 16° en la FP1 y 17° al cierre de la FP2. A su vez, sumó: "Es la primera vez que conduzco en este circuito legendario. Ha sido genial experimentarlo con un monoplaza de Fórmula 1 y afrontar algunas de estas curvas tan especiales".

"Fuimos ganando confianza vuelta a vuelta. Al final de la primera sesión de entrenamientos libres estábamos en una posición mucho mejor, aunque no del todo seguros con el coche , especialmente en algunas de las zonas de alta velocidad", dijo.

Franco Colapinto Suzuka Formula 1

Por otra parte, comparó: "Fue similar en la segunda sesión de entrenamientos libres. Tenemos algunos detalles que revisar y corregir. Esperamos poder llegar a la clasificación de mañana en una posición mucho mejor y más competitiva".

Qué dijo Pierre Gasly

" No ha sido un día fácil para nosotros aquí en Suzuka. En la primera sesión de entrenamientos libres tuvimos problemas con el equilibrio, pero mejoramos bastante en la segunda. Las sensaciones en el coche aún no son las que busco, así que sin duda tenemos que mejorar de cara a mañana", dijo su compañero Pierre Gasly.

A su vez, el piloto que terminó 15° y 14°, sumó: "La clasificación está muy ajustada, sobre todo hasta la séptima posición, detrás de los tres primeros equipos. Solo unas décimas de segundo separan la 15° de la 7°, así que estoy seguro de que la clasificación de mañana volverá a estar muy igualada. Si conseguimos hacer pequeñas mejoras, creo que tendrán un gran impacto en el resultado final. Seguiremos trabajando duro esta noche y estoy seguro de que mañana será mejor".

¿Qué pasó con Franco Colapinto en las primeras prácticas en Japón y por qué quedó en la mira de los comisarios?

El piloto argentino Franco Colapinto finalizó en el decimoséptimo lugar en la segunda sesión de prácticas del Gran Premio de Japón, correspondiente a la tercera fecha de la Fórmula 1.

En su debut absoluto en territorio japonés, el argentino completó la jornada de ensayos con una evolución en la grilla.

Tras una primera salida en la que se ubicó 16º a 1s695 de la punta, el piloto de Alpine retrocedió al puesto 17º en la segunda tanda, ampliando su brecha respecto al líder a más de dos segundos, mientras que la diferencia con su compañero de equipo, Pierre Gasly, pasó de las 383 milésimas iníciales a poco más de siete décimas.

Sin embargo, el foco de la jornada no estuvo solo en los relojes, sino en un tenso incidente con Max Verstappen. El episodio ocurrió cuando el argentino realizaba maniobras de calentamiento de neumáticos (zigzag) en la penúltima recta, justo antes de la rapidísima curva 130-R.

En ese momento, el tricampeón del mundo venía en vuelta lanzada y se encontró con el monoplaza del piloto de Alpine, lo que arruinó su intento de tiempo. El encuentro puso a Colapinto bajo la lupa de los comisarios deportivos.

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Verstappen venía muy rápido y tuvo que frenar su marcha al toparse con el Alpine de Colapinto. La maniobra será investigada tras la FP2 del #JapaneseGP.



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Tras finalizar la sesión, las autoridades de la FIA iniciaron una revisión del incidente para determinar si existió una obstrucción indebida. Por el momento solo recibió una advertencia formal.

Lo ocurrido en la segunda sesión en el gran Premio de Japón

El panorama en Suzuka se modificó drásticamente en la segunda sesión del día con Oscar Piastri saltando al primer lugar tras clavar los relojes en 1m30.133s. Al piloto de McLaren lo escoltó la joven promesa Andrea Kimi Antonelli, mientras que George Russell logró arrebatarle el tercer puesto provisional a Charles Leclerc.

La actividad oficial en Japón retomará el cierre del viernes con la práctica final de 60 minutos. Según el esquema de competencia, la clasificación tendrá lugar el sábado a las 3 de la mañana de Argentina, dejando la carrera principal para la madrugada del domingo en el mismo horario.