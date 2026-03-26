Que dijo Franco Colapinto sobre las versiones de romance con la actriz argentina, Maia Reficco

Durante una entrevista para la ESPN, el piloto de Fórmula 1 habló por primera vez desde que surgieron los rumores de su nueva relación.

Franco Colapinto quedó en medio del centro de la atención mediática debido a las últimas novedades de su vida sentimental. El lunes por la mañana, el periodista Gustavo Méndez sorprendió en La Mañana con Moria al asegurar que el piloto de Fórmula 1 había formalizado su romance con la actriz Maia Reficco .

Ante el revuelo que generó la noticia, fue el propio Colapinto quien decidió salir a desmentir las versiones y ponerle fin a la especulación. La aclaración llegó en un contexto un tanto inesperado, durante un mano a mano con Juan Fossaroli para ESPN, poco después de la llegada del piloto a Japón.

En un clima relajado, el periodista especializado en el deporte motor le preguntó a Franco cómo había pasado los días previos a la competencia. “Llegué ayer, bolu... Estuve tranquilo, pasé un finde tranquilo”, respondió el piloto, dejando en claro que no hubo tiempo ni espacio para romances. “Conociendo lugares”, agregó.

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El periodista insistió con la consulta sobre su situación sentimental, pero Colapinto fue tajante: “Estoy solterísimo”. “¿Estás solterísimo? Está solterísimo, señores”, confirmó Fossaroli ante cámara. Franco no dudó en apuntar contra los rumores que lo vincularon con la actriz: “Pasa que ustedes, los periodistas, se inventan muchas boludeces”, disparó. “Yo no inventé nada”, se defendió Fossaroli, pero el piloto insistió: “Les gusta vender. Lo que haga un par de clicks, ahí una notita mentira”.

Las declaraciones de Franco Colapinto

La entrevista siguió con complicidad y el humor que caracteriza a Franco Colapinto que aprovechó para bromear sobre la dinámica de los medios. “A mí el chisme me gusta, debo decir que el chisme me gusta, pero cuando es mío ya no tanto”, reconoció entre risas. “Lo aclaramos. Aparte vamos a ser responsables”, sumó Fossaroli, mientras Franco remataba: “No te sería nunca infiel, Juan. Ni a vos ni a Punch. Igual él está de novio, boludo. ¿No la viste a la novia de Punch? En el zoológico. Está de novio. Me mató, me mató. Por eso no lo fui a ver”.

La charla sirvió para dejar en claro que el piloto está enfocado al cien por ciento en su carrera y que, al menos por ahora, no hay lugar para distracciones. “Estuve laburando, mucho simulador. Llegué a Japón con el tiempo justo, no puede ir a ver a Punch, así que ya está”, dijo Colapinto en tono de broma y cerrando la puerta a las especulaciones sobre su vida privada.

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La desmentida de Franco llegó después de que Méndez diera detalles sobre la supuesta relación con Maia Reficco. Según el periodista, uno de los datos que habría terminado de confirmar el romance fue la decisión de la actriz de mudarse a Madrid, la capital española, para estar más cerca del piloto y acompañarlo en sus compromisos profesionales. En ese contexto, Méndez había asegurado que Reficco viajaría a Japón para ver una de las próximas fechas del calendario de Colapinto, un gesto leído como señal de compromiso.

Por ahora, el presente de Colapinto está marcado por el compromiso con el automovilismo, las horas en el simulador y la preparación para sus próximos desafíos en las pistas.