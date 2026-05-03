Messi revolucionó la Fórmula 1: visitó el paddock de Mercedes y hubo fotos con Colapinto

El astro de la Selección Argentina revolucionó el circuito, donde se presentó junto a Antonela y sus tres hijos, invitados por la escudería Mercedes.

El astro argentino Lionel Messi revolucionó este domingo el paddock del Gran Premio de Miami de Fórmula 1 , donde estará presente para seguir la carrera principal que tendrá como protagonista a Franco Colapinto .

El capitán de la Selección argentina llegó al Autódromo Internacional de Miami junto a su esposa, Antonela Roccuzzo , y sus tres hijos, en una jornada especial para el deporte argentino por la presencia del piloto de Alpine en la máxima categoría. Las cámaras se posaron sobre ambas figuras y hubo momento para fotografías.

Messi, Antonela, Thiago, Mateo y Ciro posaron con Franco y su pareja, la actriz y cantante Maia Reficco. Los hijos de Messi lucieron la indumentaria de Mercedes, escudería que los invitó a alojarse en su box. El jugador incluso se subió al monoplaza.

messi mercedes

La visita de Messi se da apenas unos días después del encuentro que mantuvo con Colapinto en el predio de entrenamiento del Inter Miami, donde también estuvo Rodrigo De Paul. Allí, el piloto argentino cumplió uno de sus grandes deseos y se fotografió con el campeón del mundo.

La reunión tuvo lugar en el centro de entrenamiento del Inter y rápidamente revolucionó a los fanáticos argentinos en redes sociales. Las fotos del encuentro entre Messi, Colapinto y De Paul se viralizaron en cuestión de horas, por la cuenta oficial de YPF, que es sponsor de los tres deportistas, y fueron recibidas como una postal histórica para el deporte nacional: en un mismo escenario se juntaron referentes de la Fórmula 1 y del fútbol mundial, despertando orgullo y emoción entre los seguidores.

messi colapinto

El piloto de Fórmula 1, que viene de revolucionar el país con la exhibición que realizó en las calles de la Ciudad de Buenos Aires, había hablado en días previos sobre la posibilidad de conocer al capitán de la selección argentina de fútbol.

Colapinto, aunque se había mostrado interesado en un encuentro, fue claro al manifestar que quería que se diera "de forma natural" y no como "una campaña de marketing", por la incomodidad que eso representaría.

messi colapinto 3

Colapinto afrontará la carrera principal con buenas expectativas, ya que largará desde la octava posición con su Alpine, en una fecha que puede verse afectada por el clima y que fue reprogramada por la amenaza de tormentas eléctricas en Miami.

La presencia de Messi le agregó un condimento especial a una competencia que ya tenía fuerte atención en la Argentina por el rendimiento de Colapinto, quien buscará meterse en zona de puntos y cerrar un fin de semana de alto impacto en Estados Unidos.

A qué hora será el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1

El Gran Premio de Miami sufrió una modificación de último momento en su cronograma oficial debido a las condiciones climáticas adversas que se esperan en la zona. La organización del evento decidió adelantar el horario de inicio para evitar las fuertes tormentas eléctricas pronosticadas para la tarde del domingo. La medida busca garantizar que la competencia pueda desarrollarse con normalidad y sin las interrupciones que suelen provocar las precipitaciones intensas, ante la expectativa por la presencia de Franco Colapinto.

La determinación fue producto de una reunión de urgencia entre las autoridades de la FIA, la Fórmula 1 y los promotores locales de la carrera. El objetivo primordial es resguardar la integridad física de los protagonistas y del público presente en el Hard Rock Stadium ante el avance de un frente inestable. Tras analizar los radares meteorológicos, se tomó la decisión de adelantar el inicio de la carrera del domingo a las 13 hora local -14 de la Argentina-.