La alegría de Franco Colapinto tras su gran clasificación en Miami: "Por fin el auto me acompañó"

El piloto argentino pasó a Q3 y acabó en el top 8: la expectativa es total por las condiciones climáticas del circuito de cara a la carrera de mañana.

Franco Colapinto completó una jornada histórica en el Gran Premio de Miami al asegurar la octava posición en la parrilla de salida. El piloto argentino demostró una adaptación inmediata a las exigencias del trazado estadounidense, logrando una de sus mejores actuaciones desde su debut en la máxima categoría. Tras una sesión de clasificación extremadamente ajustada, el joven de Pilar se mostró exultante por haber recuperado el protagonismo perdido en competencias anteriores.

La clave del éxito en esta oportunidad residió en la mejora sustancial del comportamiento de su monoplaza , el cual le permitió atacar las curvas con mayor decisión. El representante de Alpine destacó que, tras varios fines de semana con dificultades técnicas, finalmente pudo extraer el potencial necesario para pelear en la parte alta. Con respecto a la conexión alcanzada con su unidad de potencia y el chasis, manifestó: "Por fin el auto me acompañó después de varias carreras" .

"Estoy contento, hice una qualy muy sólida" Franco Colapinto aseguró que se sintió "como empujando, yendo un poco más al límite" y sostuvo: "Es un gran día". https://t.co/UgSv4IWAKt pic.twitter.com/2fTilP945f

El proceso de aprendizaje del argentino en circuitos nuevos sigue asombrando a los especialistas del paddock de la Fórmula 1 por su velocidad y precisión. A pesar de la presión que implica clasificar en una pista urbana tan técnica como la de Florida, el argentino mantuvo la concentración en cada intento de vuelta. Al analizar su progresión desde las prácticas libres hasta la sesión definitiva de clasificación, el argentino sostuvo con mucha calma: "Ayer hice un gran trabajo en una pista que no conocía".

Una vez que logró familiarizarse con los puntos de frenada y las zonas de mayor tracción, el piloto de Alpine comenzó a reducir los márgenes de error de manera notable. La confianza, por supuesto, le permitió buscar el tiempo necesario para superar los cortes eliminatorios y meterse de lleno en la pelea por los diez primeros puestos: "Empecé a empujar un pelín más, a encontrar otras cosas".

La sesión no estuvo exenta de riesgos, ya que el trazado de Miami suele castigar severamente cualquier exceso de velocidad cerca de los muros de concreto. Sin embargo, el corredor bonaerense supo administrar el equilibrio entre la agresividad necesaria y la seguridad del vehículo para no comprometer el resultado final del equipo francés. Al describir las sensaciones que experimentó al transitar los sectores más rápidos del circuito, relató con sinceridad: "Me sentí cómodo con el auto, empujando, yendo al límite".

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Franco Colapinto la está rompiendo en Miami, pero ya palpita Interlagos con un mensaje de SUDAMÉRICA UNIDA pic.twitter.com/UhBlpWBr3x — SportsCenter (@SC_ESPN) May 2, 2026

El pichón de crack reconoció que, si bien el resultado fue excelente, todavía existen áreas técnicas donde el equipo puede implementar mejoras para ganar algunas milésimas adicionales. La aerodinámica sigue siendo un factor determinante en las rectas largas del circuito, y Colapinto espera que las próximas actualizaciones le brinden mayor estabilidad a altas velocidades: "Obviamente hay que mejorar todavía, el alerón me va a ayudar mucho".

Qué dijo Franco Colapinto sobre el doble Q3 para Alpine

A pesar de ser consciente de los aspectos a pulir, se mostró satisfecho por haber entregado el mejor rendimiento posible con las herramientas disponibles en ese momento, sobre todo tras su gran actuación en la clasificación de la sprint y la carrera corta: "Creo que maximicé lo que teníamos en esta qualy".

Uno de los puntos más altos de la jornada para Alpine fue el hecho de haber colocado a sus dos pilotos titulares en la fase final de la competencia. El trabajo coordinado entre los ingenieros y los corredores permitió que tanto Franco como su compañero Pierre Gasly lograran tiempos competitivos simultáneamente. Al evaluar el desempeño global de la estructura dirigida técnicamente desde Enstone y Viry-Châtillon, el piloto nacional afirmó: "Doble Q3 para el equipo, así que nada... muy feliz".