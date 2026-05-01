Además de Colapinto: otro argentino brilló en el Gran Premio de Miami

El piloto argentino Nicolás Varrone tuvo una destacada actuación en la clasificación de la Fórmula 2 en el Gran Premio de Miami al finalizar en la sexta posición, resultado que le permitirá largar desde el quinto puesto en la carrera sprint gracias al sistema de grilla invertida.

El piloto argentino, representante del equipo Van Amersfoort Racing , mostró una notable evolución en apenas su segunda presentación de la temporada y consiguió ubicarse entre los principales animadores de la categoría, consolidando así uno de sus mejores desempeños desde su llegada a la F2.

Con este resultado, Varrone quedó bien posicionado de cara a la competencia sprint del sábado, donde buscará capitalizar su lugar de largada para pelear por puntos importantes en un campeonato que tuvo un arranque atípico tras modificaciones en el calendario internacional.

nicolas varrone

La sólida clasificación en Miami representa un paso importante para el argentino en su adaptación a la antesala de la Fórmula 1, donde continúa sumando experiencia y empieza a mostrarse cada vez más competitivo frente a pilotos con mayor recorrido en monoplazas.

Así le fue a Franco Colapinto en la qualy sprint de la Fórmula 1

El piloto argentino de Alpine Franco Colapinto cerró la clasificación sprint del Gran Premio de Miami de la Fórmula 1 en un destacado octavo lugar, con un tiempo de 1:29.320.

El pilarense superó los dos primeros cortes y avanzó a la SQ3 sin inconvenientes, en donde su gran vuelta lo ubicó por delante de su compañero de equipo, Pierre Gasly, y del Red Bull de Isack Hadjar.

Además, en las primeras posiciones, el británico de McLaren Lando Norris se quedó con la pole, con un 1:27.869, y será acompañado en las primeras posiciones de largada de la sprint del sábado, que comenzará a las 13:00 (horario argentino), por el Mercedes de Kimi Antonelli, en segunda posición, y su compañero Oscar Piastri.

Luego de un Road Show en el que recibió el aliento de todo un país, y tras un mes de parate en la Fórmula 1 que le permitió trabajar a fondo en su entendimiento del auto, Franco Colapinto brilló en la clasificación sprint de Miami.

El argentino no tuvo inconvenientes durante toda la sesión y se sostuvo en las primeras ubicaciones de todas las rondas, clasificando hasta la SQ3 con holgura y sin problemas para marcar vueltas rápidas desde el comienzo.

franco colapinto f1 miami

Además, en una clasificación en la que ninguno de los pilotos tuvo mayores problemas, más allá de una salida de pista del Aston Martin de Lance Stroll en los primeros minutos de la primera tanda, Colapinto se mantuvo con constancia por delante de su compañero de equipo.

Luego de clasificar a la SQ3 con un 1:29.040, con la que el argentino superó el tercer corte por segunda vez desde su llegada a la F1, un 1:29.320 dejó al piloto de 22 años en la octava colocación, por delante del Red Bull de Hadjar y con 154 milésimas de ventaja frente a Gasly.

En los primeros puestos, la ventaja fue principalmente de McLaren. Aunque los Ferrari estuvieron cerca de la punta en las dos primeras rondas, principalmente con el monegasco Charles Leclerc, el inglés Lando Norris fue el único en superar la barrera del minuto y 28 segundos y marcó la pole con un 1:27.869.

Así, el campeón defensor de la máxima categoría de automovilismo a nivel mundial ratifica su buen rendimiento en Miami: ganó la carrera sprint en 2024 y consiguió lo mismo en la carrera larga del año pasado.