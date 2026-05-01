En la previa del GP de Miami, el presidente de ACA habló de la posible vuelta de la Fórmula 1 al país

El presidente del Automóvil Club Argentino (ACA), César Carman, contó detalles sobre la situación que está Argentina en las negociaciones por una fecha en el calendario de F1.

Mientras las miradas están puestas en lo que será la presentación de Franco Colapinto en el GP de Miami durante este fin de semana , en el territorio nacional no pueden evitar no hablar sobre la posibilidad de que la Fórmula 1 llegue al país en los próximos años para sumarse como una fecha más en el calendario de la categoría.

La presentación del joven piloto de Alpine en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en un Road Show que tuvo la presencia de cerca de 600 mil espectadores para verlo en acción, ilusionó aún más tanto a los amantes del deporte como a las autoridades encargadas que podrían hacer posible el regreso de la categoría. En ese contexto, el presidente del Automóvil Club Argentino ( ACA ), César Carman.

En diálogo con TN, la máxima autoridad del ACA se refirió a la posibilidad concreta de que la F1 desembarque en territorio nacional. “Siempre es posible, los argentinos tenemos historia en la F1, con (Juan Manuel) Fangio, Froilán González, (Carlos) Reutemann . Fuimos los primeros sudamericanos en estar en el calendario y estuvimos por muchos años”, recordó.

Presidente ACA Posible vuelta F1

Luego, sumó: “Desde que soy presidente nunca vi el nivel de competitividad que hay en el mundo por una fecha de F1. Antes, mi padre y mi abuelo, que también presidieron el ACA, conseguían Grandes Premios de otra manera. No era tan complejo. El ACA es el brazo de la FIA en Argentina, tiene a cargo la fiscalización y la homologación del autódromo. Se coordinaba y, si estaba todo alineado, llamabas a Bernie Ecclestone y daba el ok”.

Cuál es la situación

“Le pedimos al presidente de la F1, Stefano Domenicali, que nos tuviera presentes cuando tuvimos una reunión junto a (Daniel) Scioli y nos dijo que estamos después de cuatro o cinco países. Al último que le otorgaron fue a Turquía y sigue habiendo una lista con otros países, como Sudáfrica”, reveló en su relato.

“Yo digo que es posible. Cuando los argentinos nos unimos y trabajamos juntos, todo lo podemos lograr”, dijo esperanzado y habló sobre el trabajo de renovación que lleva a cabo el gobierno porteño en el Autódromo Oscár y Juan Gálvez: “Ese trabajo es de la Ciudad de Buenos Aires y lo están haciendo muy bien, con uno de los mejores diseñadores”, destacó el presidente del ACA.

Colapinto-Público Portad

El Road Show de Colapinto, una muestra clara que ayuda en las negociaciones

“Me encargué de mandarle al presidente de la FIA imágenes del fervor y la pasión de los argentinos. Pero no nos tenemos que engañar: estamos compitiendo con el mundo por una fecha”, dijo el presidente de ACA sobre la importancia de demostrarle a las autoridades de la categoría la pasión de los argentinos y el valor que tiene el deporte en la sociedad argentina.