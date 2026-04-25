Polémica por la censura de Alpine a Franco Colapinto

En un video del piloto argentino antes del Road Show de Buenos Aires se escuchaba una frase referida a las Islas Malvinas.

La escudería francesa Alpine quedó en el centro de la polémica luego de censurar un video en el que el piloto argentino de Fórmula 1 , Franco Colapinto , mencionaba a las Islas Malvinas.

En un principio, el equipo francés que tiene sus instalaciones en Enstone, Reino Unido, compartió un video de Colapinto cantando una canción de la Selección argentina en la que se menciona a las Islas Malvinas .

Alpine subió un video de Colapinto cantando un tema del Mundial Luego decidió cortarle esta parte porque el piloto DICE MALVINAS pic.twitter.com/eA2cY1c4QG

Sin embargo, terminó borrando dicha publicación y compartió una nueva que consiste en el mismo video, pero sin la parte donde se hace alusión a la guerra de Malvinas de 1982. Este accionar por parte de Alpine fue cuestionado por el público argentino, que lo consideró como una falta de respeto.

Colapinto se encuentra en la Argentina para dar una exhibición a bordo de un Lotus E20 del 2012, que estará ploteado con los colores de Alpine.

Así será el Road Show de Franco Colapinto en Argentina

El piloto argentino Franco Colapinto ya tiene todo listo para hacer vibrar a la Argentina este domingo, con la exhibición que dará en la Ciudad de Buenos Aires.

El trazado del road show que hará Colapinto fue ampliado para disponer de mayor espacio, con el objetivo de que la experiencia sea mucho mejor para los fanáticos, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

En un principio, el recorrido iba a finalizar en la Avenida del Libertador y República de la India, hasta el cruce de Libertadores y la avenida Casares, de un lado, y la calle Ugarteche, del otro.

Sin embargo, con esta última modificación el argentino recorrerá desde el puente de Libertador a metros de Bullrich, hasta Casares/Ugarteche, y también hará un tramo en la Avenida Sarmiento, entre Figueroa Alcorta y Libertador.

El monoplaza que conducirá Colapinto será el Lotus E20 de 2012, impulsado por un motor Renault V8, en la que será la primera vez en más de una década que un Fórmula 1 circule por las calles porteñas.

Durante la exhibición, Colapinto no solo conducirá el Lotus E20 con la estética de Alpine, sino que también girará a bordo del histórico Mercedes Benz W196, más conocido como “La flecha de plata”, con el que Juan Manuel Fangio ganó los campeonatos de 1954 y 1955.

Cronograma del Road Show de Franco Colapinto en la Ciudad

08.30: Apertura de accesos a los sectores habilitados.

11.00: Inicio de actividades en escenarios de plaza Seeber y plaza Sicilia: shows de DJs, entrevistas al público y presentación de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad.

12.45: Primera salida a pista. Colapinto gira con el Lotus E20 con motor V8 Renault.

14.30: Segunda salida a pista. Exhibición con el histórico Flecha de Plata, emblema de Juan Manuel Fangio.

15.15: Tercera salida a pista. Última vuelta de Colapinto con el Lotus E20.

15.55: Recorrida final en bus descapotable sobre el circuito.

Detalles del circuito: El trazado se desarrollará sobre avenida del Libertador, entre Bullrich y Casares, con extensión hacia Sinclair, Ugarteche y un tramo de avenida Sarmiento entre Figueroa Alcorta y Libertador, pasando por el Monumento a los Españoles.

Pantallas gigantes