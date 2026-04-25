La neuquina Amparo Arévalo se colgó la medalla de bronce en los Juegos Suramericanos

La selección Argentina femenina de básquet 3x3 dio el batacazo en los Juegos Suramericanos de Panamá 2026 al vencer a Brasil por 16 a 11 en el duelo por el tercer puesto, para quedarse con la medalla de bronce. Amparo Arévalo , oriunda de Neuquén , se convirtió en la única provinciana medallista de los Juegos, donde hubieron 6 representantes locales en total.

El camino para el combinado nacional comenzó en la Zona B femenina con un triunfo frente al local, Panamá . Luego llegaría una derrota por amplia diferencia frente a Brasil y otra victoria ante Bolivia que les permitió avanzar de ronda. La caída frente a Chile por 21 a 8 en la misma jornada de hoy las envió a jugar por el bronce contra el mismo rival con el que se habían medido en primera fase.

Contra todo pronóstico, el seleccionado argentino aprendió de los errores en su primera derrota contra las brasileñas y logró imponerse de forma contundente para colgarse la medalla.

Amparo Arévalo, jugadora de Pérfora en la Liga Nacional de Básquet, realizó su debut en el básquet 3x3 y lo hizo de la mejor manera. Aunque comenzó jugando el básquet clásico de cinco jugadoras por equipo, sus buenas actuaciones a nivel provincial hicieron que los técnicos nacionales de la disciplina en el 3x3 pusieran los ojos sobre ella. "Me sorprendió, yo nunca había jugado 3x3. Cuando me enteré que había quedado fue mucha emoción. No hay nada que iguale representar a mi país", relató tras conocer la noticia.

3x3 básquet-amparo arévalo- sergio dovio (6) Foto: Sergio Dovio.

"Estoy muy contenta, siento que en el último partido nos cambió la cabeza. Todos los partidos son difíciles y más Brasil que es un rival fuerte. Le quiero dedicar este premio a mi familia, a mis amigos, a mi novio y a todos allá en Neuquén", declaró orgullosa tras la premiación a Sergio Dovio.

Uno de los factores que tuvo la cuarta edición de estos Juegos es el calor panameño, que afecta a los deportistas oriundos de otras zonas geográficas. "No estoy tan acostumbrada a jugar con el calor, con la humedad que hay acá sobre todo. Al principio me costó un poquito más, pero después lo pudimos sacar adelante", explicó Amparo.

Amaro Arevalo - Sergio Dovio (7) Foto: Sergio Dovio.

En la previa de la victoria para ingresar al podio de las mejores selecciones en la mencionada disciplina, la jugadora del Verde de Plaza Huincul reconoció que se trató de una gran experiencia, tanto en lo deportivo como en lo humano. "Re lindo, el hotel, la comida, la gente que nos atiende, todo muy bueno. El grupo, ni hablar, nos llevamos muy bien, somos todos amigos. Con los profes hay un trato excelente así que muy contenta, muy agradecida".

Amparo Arevalo - Sergio Dovio (5) Foto: Sergio Dovio.

Arévalo fue la sexta y última neuquina en debutar en Panamá, luego de las participaciones de Marianella Salomón (ciclismo), Máximo Rettig y Francesco Cappi (bádmiton), Santiago Corzo y Adriano Mazzanti (taekwondo).

Unos Juegos Suramericanos históricos

Para Panamá, alojar esta edición de los Juegos es un hecho deportivo histórico, porque no organizaba un evento de este tipo desde hace 56 años. Las ediciones anteriores de los Juegos Suramericanos se disputaron en Lima (2013), Santiago de Chile (2017) y Rosario (2022).

En esta ocasión, Argentina tuvo la representación de 250 atletas de entre 14 y 17 años que compitieron en 23 deportes, en las dos semanas que ocupó el calendario de los Juegos que reunieron a más de 2.000 participantes de 15 países hasta el 25 de abril.