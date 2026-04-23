Con la neuquina Amparo Arévalo, la selección de básquet 3x3 ganó y va por Brasil

La jugadora de Pérfora es parte del equipo femenino que ganó en su presentación en los Juegos Suramericanos de Panamá.

Lo más relevante del jueves para la provincia en materia deportiva fue el debut de la neuquina Amparo Arévalo en los Juegos Suramericanos de Panamá 2026. La jugadora de Pérfora de Plaza Huincull es integrante clave del equipo de básquet 3x3 femenino que saltó a la cancha para iniciar su participación en la cuarta edición de este evento.

Las argentinas lograron una trabajada victoria ante las locales por 11 a 7, con el aporte de la neuquina anotando tres de sus cinco intentos al aro.

"Fue duro como todo primer partido. Los nervios, la ansiedad, va todo un poco de la mano. Pero creo que lo pudimos sacar adelante, a pesar del calor, de los nervios, aprovechando nuestros fuertes, como el juego en pareja", dijo Arévalo a Sergio Dovio.

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Uno de los factores que tiene la cuarta edición de estos Juegos es el calor panameño, que afecta a los deportistas oriundos de otras zonas geográficas. "No estoy tan acostumbrada a jugar con el calor, con la humedad que hay acá sobre todo, pero ganamos que es lo que importa. Al principio me costó un poquito más, pero después lo pudimos sacar adelante", relató Amparo.

Este viernes, Argentina buscará seguir avanzando de fase cuando enfrente a Brasil, en el segundo y último encuentro de la zona B femenina. "Las expectativas son altas, nos tenemos mucha fe. Iremos partido a partido, el próximo es Brasil y vamos con todo para mañana", agregó la neuquina.

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Más allá de que la idea es llegar lo más lejos posible, para la jugadora del Verde de Plaza Huincul esta es una gran experiencia, tanto en lo deportivo como en lo humano. "Re lindo, el hotel, la comida, la gente que nos atiende, todo muy bueno. El grupo, ni hablar, nos llevamos muy bien, somos todos amigos. Con los profes hay un trato excelente así que muy contenta, muy agradecida".

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Amparo comenzó jugando el básquet clásico de cinco jugadoras por equipo y sus buenas actuaciones a nivel provincial hicieron que los técnicos nacionales de la disciplina en el 3x3 pusieran los ojos sobre ella. "Me sorprendió, yo nunca había jugado 3x3. Cuando me enteré que había quedado fue mucha emoción. No hay nada que iguale representar a mi país", finalizó orgullosa.

Amparo, la última neuquina en jugar

Amparo (foto) es la sexta y última neuquina en debutar en Panamá, luego de las participaciones de Marianella Salomón (ciclismo), Máximo Rettig y Francesco Cappi (bádmiton), Santiago Corzo y Adriano Mazzanti (taekwondo).