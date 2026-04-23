HR Summit Norpatagonia: en un escenario de transformación, se debate el futuro laboral en Vaca Muerta

Con una convocatoria de 600 inscriptos que superó las expectativas de la organización, este jueves se celebró la primera de las dos jornadas del HR Summit Norpatagonia , el primer evento de su tipo en la región que apunta a generar debates sobre la gestión de recursos humanos , la retención del talento y la formación profesional en la zona, atravesada por los avances tecnológicos y la expansión económica que impulsa Vaca Muerta,

Organizado por la escuela de negocios Bizion junto a la consultora de recursos humanos Randstad , el evento agrupó a las agencias de empleo de la zona, especialistas en recursos humanos, ejecutivos y cámaras empresarias, además de referentes del gobierno provincial, la Municipalidad de Neuquén y el Poder Judicial. Con más de 45 oradores distribuidos en 25 paneles, el summit planteó las principales inquietudes para el mundo laboral de hoy en la región.

Desde las 9, cientos de personas se congregaron la nueva sede de la Universidad de Flores (UFLO) en la capital neuquina. El Campus Neuquén, que se inauguró hace pocos días frente al Parque Central, sirvió como escenario para los paneles, las charlas debate y hasta espacios de networking que se instalaron para tejer alianzas y actualizarse sobre los últimos desafíos en materia de gestión de personal.

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Más gestión de talento para aprovechar el subsuelo

El HR Norpatagonia Summit fue la primera edición de un evento que promete instalarse en la agenda anual de Neuquén, donde cada día crece el interés por el desarrollo empresarial frente a una actividad económica pujante, apalancada por la industria energética y toda su cadena de valor.

"Vaca Muerta marca el pulso del país, pero aprovechar los recursos del subsuelo depende de lo que se construya arriba a partir de la gestión del talento", señalaron a modo de presentación de una jornada intensa que atravesó diferentes ejes vinculados los recursos humanos: modernización laboral, liderazgo femenino, búsquedas laborales con Inteligencia Artificial, convivencia intergeneracional en las organizaciones, pluriempleo y educación no formal.

"Esto nació como un evento chiquito, que no era una idea de marketing sino una posibilidad de canalizar inquietudes", dijo María Alejandra Haberkorn, de Randstad, cuando dio la bienvenida a las jornadas. Durante la presentación, aseguró que los especialistas en recursos humanos "no podemos ser ajenos a la transformación del mercado, con más tecnología, escasez de talento y vínculos intergeneracionales", por lo que convocó al público a tender puentes para atravesar esos desafíos.

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Gonzalo Echegaray, director de Bizion, la escuela de negocios de UFLO que coordinó el encuentro, mostró su sorpresa frente a la masiva convocatoria y aseguró que ya planifican nuevas ediciones para el futuro. Entre la diversidad temática que caracterizó al evento, destacó la importancia de generar interrogantes en un mundo atravesado por una profunda transformación.

"Tuvimos la revolución agrícola, la revolución industrial, y después llegó la computación, Internet y la Inteligencia Artificial y eso puso al trabajo, la familia, todo en crisis", dijo en una entrevista con LM Neuquén. Aclaró que es la primera vez que en un mismo equipo de trabajo conviven cuatro generaciones con crianzas y culturas laborales distintas y esa convivencia, junto a los propios cambios introducidos por la tecnología, terminan por tensionar los procesos y las formas de liderar dentro de las organizaciones.

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El economista repasó el liderazgo de las corporaciones, que pasó de manos de las grandes empresas industriales a los gigantes tecnológicos, como Microsoft, Google o Tesla, en un mapa que hoy volvió a transformarse a partir de un crecimiento del outsourcing que dio lugar al surgimiento, por ejemplo, de micro multinacionales, con equipos pequeños que brindan servicios de forma remota a empresas de escala global.

La Inteligencia Artificial: un elemento disruptivo para el mundo del trabajo

Las relaciones del trabajo, los nuevos perfiles de liderazgo y la participación femenina en los puestos de alta gerencia también fueron algunos de los puntos tratados en cada panel. También hubo lugar para la cuestión jurídica, con la participación del vocal del TSJ, Germán Busamia, y especialistas en derecho laboral que detallaron los cambios que se producen en los contratos a partir de la ley de modernización laboral.

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A ese escenario se suma el avance de la IA generativa, que modificó los esquemas de trabajo. "Ya no importa saber elaborar sino saber qué y cómo preguntarle a la IA y también ser críticos con lo que responde", desarrolló. Estos modelos de lenguaje afectan no sólo las tareas cotidianas sino los procesos de reclutamiento y búsqueda laboral, otros temas que también forman parte de la agenda del Summit.

"En muchos casos se generan más interrogantes que respuestas", admitió Echegaray sobre inquietudes del mundo laboral que atraviesan un ritmo vertiginoso de transformación y no alcanzan a generar conclusiones cerradas, pero que ameritan estar presentes en la agenda de debate. En ese escenario, este tipo de encuentros funcionan como una herramienta para tender puentes y encontrar soluciones para afrontar la dinámica laboral del futuro.

Para este viernes está prevista la disertación de Darío Judsik, decano ejecutivo de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, que disertará sobre "la IA y el factor humano". En diálogo con LM Neuquén, adelantó su mirada sobre la irrupción de la tecnología y la importancia de encontrar una posición intermedia respecto a la IA generativa.

"No hay que tomarla como una amenaza ni desde la negación; pero tampoco usarla de forma acrítica", dijo y aconsejó identificar aquellas tareas en las que un modelo de lenguaje podría ser provechoso para potenciar la productividad de cada trabajador.

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La actividad contó con el respaldo de LM Neuquén, UFLO, el gobierno de la provincia de Neuquén, entidades bancarias y distintas empresas y cámaras empresarias de la zona. Tras superar la expectativa de participación, ya se proyectan nuevos espacios de debate para el futuro, con un objetivo claro: aunar los esfuerzos de la academia, el sector público y el privado para impulsar la productividad y el crecimiento laboral de los trabajadores de la zona.

El vicerrector de la UFLO, Christian Kreber, repasó los 30 años de trayectoria de la universidad en el Comahue y aclaró que la formación continua, el desarrollo de las personas y la gestión del talento forman parte de los horizontes para los 30 años futuros. "Apuntamos a una formación situada, que entiende los desafíos de norpatagonia y se proyecta al país", dijo sobre el momento trascendental que vive la región a partir de la expansión de la industria de la energía.