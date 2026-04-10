La UFLO inauguró su nuevo edificio en Neuquén: un espacio para "fabricar ideas" y abrir la universidad a la ciudad

El flamante campus en el centro combina innovación, sustentabilidad y apertura comunitaria en un proyecto clave para el crecimiento educativo de la región.

La apertura del nuevo edificio de la UFLO Universidad en Neuquén no fue solo un acto institucional, sino la materialización de una idea que venía gestándose desde hace años: construir un espacio que refleje una forma de entender la educación , vinculada con el territorio, la comunidad y el futuro. La inauguración dejó en claro que no se trata únicamente de sumar metros cuadrados, sino de redefinir el vínculo entre la universidad y la ciudad.

El acto se realizó en el flamante campus ubicado en la intersección de Independencia y Buenos Aires, en pleno microcentro neuquino, frente a la estación de tren, un punto estratégico pensado para facilitar el acceso y fortalecer la integración urbana. Allí, autoridades académicas, funcionarios municipales y miembros de la comunidad educativa recorrieron las nuevas instalaciones y participaron de un evento cargado de emoción y significado.

El edificio, que implicó una inversión de 3,5 millones de dólares, suma 3.600 metros cuadrados —con sectores completamente nuevos y otros refuncionalizados— destinados a aulas, auditorios, espacios de encuentro y áreas administrativas. Pero más allá de sus dimensiones, lo que se destacó desde el primer momento fue su concepción: un espacio abierto, flexible y pensado para múltiples usos, no solo académicos , sino también culturales y sociales .

SFP Inauguracion UFLO Univesidad (18) Sebastián Fariña Petersen

Un edificio que expresa una forma de enseñar

Durante la inauguración, el vicerrector general, Christian Kreber, explicó que el diseño del edificio no es casual, sino que busca representar el espíritu de la universidad. “Le dimos esta forma de fábrica porque decíamos: acá se fabrica talento, se construyen ideas, ciudadanía y las generaciones del futuro”, señaló en diálogo con LM Neuquén.

La metáfora no es menor. El edificio fue concebido como una “gran plataforma” en constante transformación, donde la comunidad universitaria y la ciudad interactúan de manera permanente. Desde su arquitectura, con amplios ventanales y espacios abiertos, se busca romper la idea de una institución cerrada. “Queríamos que quien pase por la vereda vea lo que ocurre adentro y pueda entrar. Es un edificio que dialoga con lo urbano ”, remarcó Kreber.

SFP Inauguracion UFLO Univesidad (2) Christian Kreber, vicerrector general. Sebastián Fariña Petersen

Esa misma lógica se replica en el interior, donde la luz natural y los patios internos generan una sensación de continuidad con el entorno. Las aulas, lejos de ser espacios aislados, forman parte de una experiencia más amplia, donde el aprendizaje se vincula con el entorno y la vida cotidiana.

Crecimiento y nuevas oportunidades

El nuevo campus llega en un momento clave para la universidad, que cuenta con unos 5.000 estudiantes activos en Neuquén y más de 15 carreras entre tecnicaturas, grados y posgrados. La falta de espacio era una limitación concreta para seguir creciendo, algo que este edificio busca revertir.

“Fue planificado para los próximos 20 años”, explicó Kreber, quien además adelantó la incorporación de nuevas propuestas académicas. Entre ellas, se destacan la licenciatura en Esterilización, Bioimágenes, Abogacía, y proyectos en desarrollo como Fonoaudiología y Obstetricia.

SFP Inauguracion UFLO Univesidad (9) Sebastián Fariña Petersen

El objetivo, según subrayó, es claro: ofrecer alternativas que eviten que los estudiantes tengan que emigrar a otras ciudades para formarse. “No es lo mismo pensar el territorio desde afuera que construir conocimiento desde acá”, afirmó.

Una universidad abierta a la comunidad

Uno de los conceptos más repetidos durante la jornada fue el de “apertura”. No solo en términos arquitectónicos, sino también institucionales. El edificio fue pensado como un espacio que pueda ser utilizado por distintos actores sociales, con propuestas que trascienden lo estrictamente académico.

En ese sentido, la rectora Ruth Fische destacó que el nuevo campus representa “un punto de inflexión” en la historia de la universidad. “No es un fin en sí mismo, sino un espacio donde se van a incubar ideas, formar profesionales y construir soluciones en contacto con las necesidades reales”, expresó.

SFP Inauguracion UFLO Univesidad (5) Sebastián Fariña Petersen

La jefa de Gabinete del municipio, María Pasqualini, también puso el foco en el impacto que este tipo de iniciativas tiene en la ciudad. En un contexto de crecimiento sostenido y con una población joven en formación, consideró que cada nuevo espacio educativo es una oportunidad para el desarrollo local. “La educación es una inversión”, sostuvo.

Sustentabilidad y proyección a futuro

Otro de los ejes del proyecto es la sustentabilidad. El edificio fue diseñado para incorporar, en una etapa posterior, paneles solares que permitirán abastecer gran parte de su consumo energético. Esta decisión responde a una visión de largo plazo, en línea con las tendencias globales y con la formación que la propia universidad impulsa.

“Pensamos los espacios desde la sostenibilidad ambiental, porque es parte de lo que enseñamos”, explicó Kreber. En esa misma línea, el edificio no fue concebido para un único uso, sino como un espacio adaptable, capaz de evolucionar con el tiempo.

SFP Inauguracion UFLO Univesidad (27) Sebastián Fariña Petersen

Un sueño colectivo hecho realidad

Más allá de los números y las características técnicas, la inauguración estuvo atravesada por una fuerte carga emocional. Desde las autoridades destacaron el esfuerzo colectivo que permitió concretar la obra en poco más de un año, en un proceso que describieron como intenso y desafiante.

“Fue un sueño que parecía imposible”, recordó Kreber, al mencionar que el proyecto comenzó sin financiamiento ni diseño definido, impulsado principalmente por la convicción de que era necesario dar ese paso.

Esa idea de comunidad, de trabajo conjunto y de construcción colectiva fue uno de los ejes que atravesó todos los discursos. Porque, como se repitió a lo largo de la jornada, el verdadero valor del edificio no está en su estructura, sino en lo que ocurre dentro de él.

Con sus puertas ya abiertas y miles de estudiantes transitando sus pasillos, el nuevo campus de la UFLO comienza a escribir su propia historia, en sintonía con una ciudad que no deja de crecer y que encuentra en la educación una de sus principales herramientas para proyectarse hacia el futuro.