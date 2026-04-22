Así continúa la participación de los deportistas neuquinos en los Juegos Suramericanos

Transcurre la segunda y última semana de competencia en los Juegos Suramericanos de Panamá . La cuarta edición del evento que reúne a los mejores deportistas jóvenes de esta parte del mundo tiene la participación de varios neuquinos y este miércoles le tocó competir al quinto de ellos. Se trata de Adriano Mazzanti, representante en taekwondo .

"Siento que perdí más el combate más de lo que me ganó mi contrincante. Se que soy mejor, pero hay ciertas circunstancias que me han hecho estar incómodo. Esto no es una excusa, perdí y vamos a volver más fuerte", dijo Adriano a Sergio Dovio después de su presentación.

adriano mazzanti taekwondo- sergio dovio (3) Fotos: Sergio Dovio

La experiencia le sirve al neuquino más allá del resultado, porque tuvo que enfrentar condiciones diferentes que lo afectaron a la hora de competir. Además de describir lo que le pasó, fue autocrítico: "A mi gusto el piso resbalaba mucho. Las alfombras de este piso son nuevas. Yo soy de pelear muy activo y están premiando pelear más parado, más frenado. Las pecheras también me incomodaron un poco, pero son cosas a las que uno se tiene que acostumbrar y adaptarse".

Mazzanti ya había tenido experiencias en otros países, pero este es su primer Suramericano: "Yo ya he sacado medallas internacionales. Es mi primer Juego. El complejo es hermoso, así que todo bien. Hay que seguir entrenando para lo que viene que es el Panamericano en Brasil".

adriano mazzanti taekwondo- sergio dovio (4) Fotos: Sergio Dovio

En el mismo reducto, se dio un momento muy emocionante para la delegación argentina con la victoria en la final de Melisa González sobre María Gómez de Colombia. En un combate de mucha tensión, la representante albiceleste dio una muestra de carácter para revertir el tanteador quedarse con la medalla dorada.

melisa gonzález taekwondo sergio dovio (2)

En medio de los festejos, la chica nacida en San Luis rompió en llanto mientras dialogaba con Sergio Dovio: "fue un combate muy cerrado en el que perdí el primer round. El segundo lo gané con una patada de giro y el tercero también. Es mi medalla más importante hasta el momento. Se lo dedicó a mi mamá, a mi papá, a mi entrenador, a Dios que me ayudó en el último momento, que me dio la fuerza para poder ganar en el último round".

melisa gonzález taekwondo sergio dovio Fotos: Sergio Dovio

Se juega el básquet 3x3 con la neuquina

Este jueves hará su debut el seleccionado femenino de básquet 3x3 que tiene en sus filas a la jugadora del club Pérfora de Plaza Huincul, Amparo Arévalo. Argentina enfrentará al local Panamá desde las 14 en el Mirador del Pacífico, un espacio de esparcimiento familiar ubicado en la Cinta Costera. A esa misma hora, al día siguiente, el equipo nacional cerrará la ronda clasificatoria donde buscará la clasificación para la segunda fase ante Brasil.