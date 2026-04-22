Educación: anuncian un paquete de obras en establecimientos de la provincia

Incluye refacciones y mejoras durante el próximo receso invernal y en verano. El listado completo de las instituciones que se incluyen en el plan del gobierno.

A los seis nuevos edificios con los que se inició el presente ciclo lectivo, se sumaron las renovaciones en las escuelas primarias 101, 200, 107, 199, 280, la EPET 8, CPEM 1, 50 y 6, la EPET 2 de la capital; la primaria 308 de Atreuco Arriba , la 187 de Junín de los Andes , el IFSD 13 de Zapala . “Todos ellos como parte de una extensa grilla de respuestas ya dadas y otras planificadas desde la gestión educativa”, informó este miércoles el gobierno provincial .

“Un nuevo e importante paquete de nuevas intervenciones ya está en marcha, para seguir dando respuesta a injusticias históricas vinculadas al estado de los edificios escolares, como parte de un proceso que lleva adelante el gobierno provincial de ordenar para redistribuir los recursos desde un Estado eficiente”, se indicó.

En esa línea, desde el gobierno se precisó que en el próximo receso de invierno y del verano 2026, cuando las escuelas quedan deshabitadas en forma temporal, se dispondrá completar o hacer nuevas intervenciones, con readecuaciones y mejoras en patios entre otras mejoras, en distintos espacios y áreas de edificios escolares de diversas instituciones de toda la provincia.

En zona Confluencia

Se indicó que en escuelas de la región Confluencia, se trabajará, entre otros edificios, en las primarias N° 63, 67, 74, 115, 121, 158, 196, 201, 202, 235, 312, 356, 366, en la escuela Especial 20; y en las escuelas infantiles y jardines N° 66, 23,78, 44, 27, 58; todos estos establecimientos de Neuquén capital. Centenario tiene previsión de iguales acciones en las escuelas Especial 10 y EIAJD 7. En la ciudad de Plottier, se avanzará con las primarias 240, 351 y 46 y el Jardín de Infantes 83; en tanto en Senillosa se abordará la escuela Especial 21.

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En la región Vaca Muerta, en Añelo se dará continuidad de trabajos en el Jardín 52; en San Patricio del Chañar, en la escuela Especial 19; y en Rincón de los Sauces, en el CPEM 24 y el Jardín de Infantes 37.

Región del Pehuén

En la región del Pehuén se avanzará, también con la Escuela Especial 17 de Aluminé, en la primaria 85 del paraje Los Hornos, y en Zapala con el IFD 13, el CPEM 3 y las primarias 3, 307 y 185; así como en la 332 de La Buitrera. En la Comarca, el CPEM 20 y el Jardín de Infantes 5.

En Lagos del Sur se contemplan obras en el Jardín de Infantes 30, el IFD 8 y en la primaria de Junín de los Andes; en la primaria 213 de Aucapán, 43 de San Ignacio, 111 de Villa Traful; y en las 142, 274 y 134 de San Martín de los Andes.

En el Alto Neuquén, se alcanzará a las primarias 327 de Chos Malal, y 50 de Loncopué, entre otras instituciones a las que se llegará con mejoras y puesta en valor de espacios pedagógicos.

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“Los establecimientos apuntados tendrán impacto con obras nuevas, largamente esperadas o que necesitan ser completadas en la dimensión proyectada, ya que en algunos de ellos ya se iniciaron los trabajos en el reciente período estival”, sostuvo el gobierno provincial.

Desde Educación ya se intervino en cerca de 400 establecimientos y se abocó a dejar, para las próximas generaciones, edificios nuevos y otros renovados.