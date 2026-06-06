La educación, apenas una preocupación para los argentinos

El tema no está entre las prioridades de la gente, que sigue con más atención la economía, el empleo y la seguridad. El impacto de Neuquén en los períodos de la historia reciente que sacudieron el barómetro.

La economía, la política, el desempleo y la inseguridad. En ese orden, son los temas que más preocupan a los argentinos. La educación , pese a que pareció dominar buena parte de la agenda a partir de las últimas protestas universitarias por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento para el sector, se ubica en un lejano séptimo lugar entre las prioridades de la gente.

No se trata de un fenómeno estrictamente argentino. Un informe publicado esta semana por la ONG Argentinos por la Educación, sostiene que en América Latina, la educación aparece entre los cinco principales problemas únicamente en Brasil y Uruguay. La preocupación mayor se encuentra en Brasil, donde el 10% identifica la educación como el problema central (tercer puesto), seguido por Uruguay, donde alcanza el 8% (cuarto lugar).

La investigación focaliza la evolución histórica de esta percepción en Argentina entre 2004 y 2024. “Los datos muestran fluctuaciones importantes: la preocupación por la educación alcanzó picos cercanos al 9% en 2006 y 2011, volvió a crecer en 2017 y luego descendió hasta 3,4% en 2020. Desde entonces, la preocupación volvió a aumentar gradualmente hasta llegar al 5% en 2024”, dice el trabajo.

Impactos en Neuquén

¿Cuáles fueron los hitos o acontecimientos ocurridos en los períodos en los cuales la educación pareció atraer el interés de los argentinos?

El período comprendido entre 2006 y 2011 estuvo signado por incremento en el financiamiento presupuestario y una alta conflictividad sindical y estudiantil.

En 2006 -este año se cumplirán 20 años-, se sancionó la Ley de Educación Nacional N° 26.206, que reemplazó a la polémica Ley Federal de Educación de 1993 de la era menemista en la que solo dos jurisdicciones, por rechazo sindical, esa norma no se pudo aplicar, una de ellas fue Neuquén.

Otro de los hitos (trágico): El 4 de abril de 2007, un año después, era asesinado el docente Carlos Fuentealba, en Arroyito, en el marco de una dura represión policial a la protesta que realizaba el sindicato ATEN contra el gobierno del entonces gobernador Jorge Sobisch. Ese episodio sacudió en forma dramática la escena nacional.

Aniversario Fuentealba (21) Claudio Espinoza

En tanto que, en el 2017, la educación volvió a ganar algo más de interés de la gente en ocasión de las duras disputas por las paritarias nacionales docentes (tuvo un menor impacto en Neuquén) y la puesta en marcha de la medición de la calidad educativa “Pruebas Aprender” (cuyos operativos se siguen rechazando en la provincia por parte del sindicato ATEN).

El informe de Argentinos por la Educación también detecta diferencias según variables sociodemográficas respecto de la percepción de la educación en el país. Por ejemplo, las mujeres expresan una preocupación ligeramente mayor por la educación que los varones. Además, el 7% de las mujeres menciona a la educación como principal problema del país, frente al 6% de los varones. Asimismo, la preocupación aumenta entre los sectores de nivel socioeconómico más alto: mientras el 8% de las personas de nivel socioeconómico alto considera a la educación como el principal problema, entre los sectores bajos la proporción desciende al 6%.

Lo llamativo es que este último segmento es precisamente el que más sintió el impacto del ajuste en educación por parte del gobierno nacional. Pese a no hay escuelas que dependan de Nación en las provincias, los recursos destinados a la totalidad de las jurisdicciones se redujeron drásticamente.

En efecto, la ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional (APN) durante abril de 2026, según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) en Educación reveló los siguientes indicadores:

Conectar Igualdad y Fondo Nacional de Incentivo Docente (-100%).

Gestión y Asignación de Becas a Estudiantes muestra una reducción significativa (-85%).

Acciones de Formación Docente (-95%).

Desarrollo de la Educación Superior (-31%).

Partidas de Infraestructura y Equipamiento (-96%).

La educación, claro está, no aparece en el radar prioritario del gobierno nacional, y de este fenómeno, seguramente, se tomará nota en los comicios presidenciales del año que viene, no solamente en el actual oficialismo.