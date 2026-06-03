Esta ayuda económica de Anses está destinada a acompañar a los jóvenes a terminar sus estudios . Cómo queda en junio 2026 la Beca Progresar .

ANSES confirmó los montos para las Becas Progresar: ¿hay aumento en junio 2026?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el monto para junio 2026 de las Becas Progresar , la ayuda económica destinada a acompañar a los jóvenes para que terminen la educación obligatoria, continúen sus estudios en el nivel superior y se formen profesionalmente , permitiendo un ahorro en gastos como transporte, apuntes y material de estudio.

Una de las principales dudas de los beneficiarios de todo el territorio nacional es si en el sexto mes del año, esta prestación tendrá algún aumento , ya que el propio organismo previsional otorga incrementos mensuales en jubilaciones, pensiones y asignaciones.

Sin embargo, en este caso, las actualizaciones no son automáticas y las decide de forma discrecional el Ministerio de Capital Humano.

Cómo son las Becas Progresar disponibles y de cuánto es el monto

Las Becas Progresar constituyen el Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos que brinda apoyo para promover la formación académica y profesional. Se trata de becas educativas que llegan de manera directa a cada destinatario, vinculadas al cumplimiento de la regularidad en la asistencia a clase, a objetivos educativos y a la realización de actividades de extensión formativas.

Anses_ últimas horas para inscribirse a las Becas Progresar 2021 y cobrar hasta 9.600 pesos.jpg Las Becas Progresar tienen varias líneas, dependiendo de la edad del solicitante.

En la actualidad, existen tres clases de Becas Progresar que se mantienen activas:

Progresar Obligatorio: dirigida a estudiantes de 16 a 24 años que deben completar su educación secundaria, con el fin de asegurar la terminalidad educativa.

dirigida a estudiantes de 16 a 24 años que deben completar su educación secundaria, con el fin de asegurar la terminalidad educativa. Progresar Nivel Superior (hasta 25 para ingresantes y 30 para avanzados): orientado a estudiantes terciarios y universitarios.

(hasta 25 para ingresantes y 30 para avanzados): orientado a estudiantes terciarios y universitarios. Progresar Trabajo (18 a 35 años para quienes no tienen trabajo formal): destinado a quienes realizan cursos de formación profesional en instituciones avaladas por el Ministerio de Capital Humano.

De cuánto es la Beca Progresar en junio 2026

Sin nuevos aumentos anunciados, el monto general del beneficio en junio 2026 se mantiene en $35.000 mensuales.

Sin embargo, los alumnos de nivel obligatorio y aquellos del nivel superior que estén transitando su primer año dentro del programa reciben un importe menor (es decir, $28.000) debido a la retención del 20% de ANSES que es devuelta a fin de año, siempre que se hayan cumplido los determinados requisitos establecidos.

Algunos estudiantes pueden encontrar depósitos superiores al monto habitual, ya que quienes se anotaron recientemente, reciben pagos retroactivos correspondientes a meses anteriores. Esto sucede porque el proceso de validación académica y socioeconómica puede demorar varias semanas desde la inscripción inicial. Cuando la beca finalmente es aprobada, ANSES liquida de manera conjunta las mensualidades adeudadas.

SFP Estudiantes UNCo (2) Esta ayuda económica busca acompañar a los jóvenes mientras terminan sus estudios. Sebastián Fariña Petersen

Cómo anotarse en la Beca Progresar 2026

El trámite es gratuito y se realiza completamente en línea, sin necesidad de intermediarios ni gestores. Para hacerlo, se deben seguir estos pasos:

Registrarse en Mi Argentina con tu CUIL y Clave.

Ingresar a la plataforma de Becas Progresar o al sitio oficial de inscripción.

Completar la encuesta y los datos académicos requeridos.

Enviar el formulario y verificar que los datos personales estén actualizados en ANSES, ya que eso agiliza el proceso.

Una vez terminada la inscripción, ANSES y el Ministerio de Capital Humano evalúan el cumplimiento de los requisitos, y luego se publican los resultados de adjudicación para saber quiénes pueden comenzar a cobrar la beca.

becas-progresar.jpg El trámite puede hacerse 100% online.

Cuáles son los requisitos para solicitar las Becas Progresar

Para acceder al beneficio, los postulantes deben cumplir los siguientes criterios: