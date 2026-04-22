Añelo contará con la EPET N°23, orientada a hidrocarburos y robótica

El nuevo edificio presenta un avance del 60% y una inversión superior a los 18.500 millones de pesos. Permitirá fortalecer la educación técnica en la región.

La ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi ; el coordinador general del ministerio, Gonzalo Peralta, y el personal de la empresa contratista recorrieron los trabajos que se ejecutan en la EPET 23 de Añelo y destacaron el ritmo de la obra .

Con un avance del 60 por ciento y una inversión superior a los 18.500 millones de pesos, avanza firme la construcción del nuevo edificio de la EPET, una obra clave para el desarrollo educativo en la región de Vaca Muerta .

“Estamos recorriendo los avances de la EPET 23 en la localidad de Añelo . Este es el sector de talleres, y esta escuela tiene una particularidad: contará con orientación en hidrocarburos y robótica, algo muy importante para fortalecer la demanda actual del sistema de educación técnica ”, señaló la ministra.

Además, destacó que “la obra tiene un avance cercano al 60%, por lo que estamos muy contentos, trabajando en los detalles y ajustando todo para que este edificio quede de primera calidad para los estudiantes de Añelo”.

EPET Añelo (1)

El proyecto contempla la construcción de un edificio completamente nuevo de más de 5.000 metros cuadrados, diseñado para acompañar el crecimiento de la matrícula y la demanda de formación técnica. Actualmente, la escuela cuenta con 331 estudiantes entre los turnos mañana, tarde y vespertino.

El establecimiento incluirá diez aulas, espacios específicos como aula de representación gráfica y aula multipropósito, talleres para ciclo básico y superior, laboratorio de física, química y biología, biblioteca y SUM. Además, contará con áreas de gestión, administración y servicios, junto con espacios exteriores y de circulación.

Desde la empresa contratista detallaron que la obra presenta un alto grado de avance en distintos frentes. La mampostería se encuentra prácticamente finalizada, mientras que la infraestructura general alcanza el 60% de ejecución. Las instalaciones eléctricas y sanitarias, incluyendo agua fría y caliente, registran avances significativos, al igual que el sistema de losa radiante, que ya se encuentra casi completo.

EPET Añelo (2)

Actualmente, los trabajos se concentran en la sala de máquinas con la colocación de calderas y en la finalización de instalaciones. En paralelo, se prevé que durante mayo comience la colocación de aberturas de PVC en distintos sectores del edificio, junto con el cierre de herrería y puertas, lo que permitirá avanzar en tareas interiores como la instalación de luminarias.

La obra forma parte de la decisión del gobierno provincial de seguir ampliando y fortaleciendo la infraestructura educativa, garantizando mejores condiciones de enseñanza y aprendizaje.

La provincia renueva escuelas de la Confluencia

El Gobierno de la Provincia realizó importantes obras de mejora y mantenimiento en escuelas por tercer verano consecutivo. Entre las nuevas intervenciones se encuentran los CPEM N° 1/87 y 50. La EPET N° 2 de Centenario, el N° 6 de Cutral Co; y las escuelas primarias N° 199 y 107 de la capital neuquina.

“Hicimos una propuesta de intervención como parte de un plan que implicó recoger una sucesión de pedidos que se nos venía haciendo, y que son históricos, y eso lo convertimos en un plan integral”, explicó la ministra de Educación, Soledad Martínez.

El director de Mantenimiento Escolar Confluencia, Luciano Saborido, destacó las intervenciones que se realizaron en el CPEM N° 1, primer secundario de la provincia, en Centenario, que comparte edificio con el CPEM 87 para Jóvenes y Adultos. “Arrancamos desde las arañas sanitarias, picamos todo el piso y de ahí para arriba todo es nuevo; en la planta baja hicimos dos baños adaptados, uno en cada bloque sanitario, porque no había ninguno en la institución”, detalló.