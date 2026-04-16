La provincia renueva escuelas de la Confluencia

Los CPEM 1, 50 y 6, la EPET 2, más las primarias 107 y 199 son algunos de los establecimientos escolares en lo que se hicieron cambios integrales.

El Gobierno de la Provincia realizó importantes obras de mejora y mantenimiento en escuelas por tercer verano consecutivo. Entre las nuevas intervenciones se encuentran los CPEM N° 1/87 y 50. La EPET N° 2 de Centenario, el N° 6 de Cutral Co; y las escuelas primarias N° 199 y 107 de la capital neuquina .

“Hicimos una propuesta de intervención como parte de un plan que implicó recoger una sucesión de pedidos que se nos venía haciendo, y que son históricos, y eso lo convertimos en un plan integral”, explicó la ministra de Educación, Soledad Martínez.

El director de Mantenimiento Escolar Confluencia, Luciano Saborido, destacó las intervenciones que se realizaron en el CPEM N° 1, primer secundario de la provincia, en Centenario, que comparte edificio con el CPEM 87 para Jóvenes y Adultos. “Arrancamos desde las arañas sanitarias, picamos todo el piso y de ahí para arriba todo es nuevo; en la planta baja hicimos dos baños adaptados, uno en cada bloque sanitario, porque no había ninguno en la institución”, detalló.

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Las obras

Los trabajos, que también incluyeron la pintura integral del edificio, la actualización de la iluminación, y la pintura del playón deportivo preexistente, demandaron una inversión de 1.150 millones de pesos.

Mientras, en el exterior del predio, que es compartido con el Instituto Superior de Formación Docente N° 9 Paulo Freire, se repara el cerco perimetral con la intención de mejorar la seguridad, sin afectar el funcionamiento cotidiano de los establecimientos. “En el instituto superior se hicieron seis núcleos sanitarios nuevos y una revisión estructural completa; y se colocaron tres pórticos de soporte”, amplió Saborido. Allí también se consolidan mejoras en cielorrasos, en la cocina institucional y en el sistema de iluminación.

En la EPET N° 2, de la misma ciudad, el regreso a clases estuvo marcado por la actualización y remodelación integral de los baños, incluyendo dos accesibles; y se puso en funcionamiento la caldera que calefacciona el establecimiento.

En Centenario

También en Centenario, la escuela primaria 365 se prepara para su inminente traslado, según adelantó Saborido: “Transformamos el edificio que estaba vacío en la meseta que iba a ser de un jardín, pero a 400 metros hay otros dos jardines con baja matrícula. Por ende, se tomó la decisión estratégica y política de transformarlo -para una escuela- que no tiene edificio y que además ocupa una parte de la EPET 2”.

“Con el traslado de la primaria, la EPET N°2 va a recuperar un montón de metros cuadrados muy útiles y necesarios; y vamos a poder retirar del patio los tráileres, es una decisión tomada gracias al conocimiento del territorio”, remarcó.

En tanto, en el CPEM N° 50 durante las últimas semanas -en acuerdo con la comunidad educativa- se llevó adelante la impermeabilización del depósito, reacondicionamiento de la cocina y reparación del cerramiento en el perímetro”.

En Cutral Co

Por otro lado, en Cutral Co, el CPEM N° 6 -y N° 43 en el turno vespertino- fue entregado luego de una intensa renovación que incluyó la readecuación de sanitarios, mejoras en el escenario, cambio de aberturas, pintura interior y exterior, renovación de las instalaciones eléctrica y de cañería cloacal y pluvial. Mientras que en el patio se readecuó el playón deportivo con la instalación de césped sintético, un nuevo cerramiento y arcos de fútbol; mejoras en la cancha de básquet, retiro y demolición de un antiguo monolito; más el recambio en el revestimiento de seguridad para el tanque de agua exterior.

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La EPET 25 de Plottier entra en su etapa final

El nuevo edificio de la Escuela Provincial de Educación Técnica (EPET) N° 25 presenta un avance de más del 96 por ciento y se consolida como una obra estratégica para el crecimiento educativo y técnico de la localidad.

La obra fue recorrida por la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi; el coordinador general del ministerio, Gonzalo Peralta; la presidenta del Consejo Provincial de Educación (CPE), Glenda Temi, integrantes de la comunidad educativa, estudiantes de quinto año de la EPET 25 y personal de la empresa constructora.

Detalles de la obra

La obra, que se construye a través del ministerio de Infraestructura, está ubicada en calle Candolle, cuenta con una superficie de 5.325 metros cuadrados y con capacidad para unas 400 personas, entre estudiantes, docentes y otros trabajadores.

Durante la visita, Bertoldi destacó la decisión del gobierno neuquino de fortalecer la infraestructura educativa: “Desde la Provincia queremos que este tipo de edificios lo puedan tener todos los chicos y chicas. Es un paso firme para empezar a reparar desigualdades que se han dado durante muchos años. No es una promesa, es algo concreto”.