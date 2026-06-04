Tras un extenso debate, la Legislatura sancionó una norma similar a la que ya rige en Neuquén, PBA y Salta. Establece reglas distintas según el nivel educativo.

Otra provincia argentina aprobó una ley que prohibe el uso de celulares en las aulas.

Chubut se sumó este jueves a la lista de provincias argentinas que regulan por ley el uso de teléfonos celulares en sus escuelas.

La Cámara de Diputados provincial aprobó una ley que restringe fuertemente el uso de los dispositivos en las aulas de todos los niveles educativos provinciales, desde el jardín de infantes hasta la secundaria .

La iniciativa fue impulsada por el diputado Juan Pais junto a la legisladora Vanesa Abril, ambos del bloque oficialista Arriba Chubut, y comenzará a regir en un plazo de 30 días a partir de que sea promulgada oficialmente.

Fue aprobada con amplio apoyo: sólo votó en contra el unibloque de izquierda, según invormó Canal 12.

Qué dice la ley en Chubut

El texto aprobado establece un esquema diferenciado según la etapa educativa.

En el nivel inicial y en primaria, los teléfonos solo podrán ser utilizados por docentes y personal auxiliar, exclusivamente con fines pedagógicos, administrativos o institucionales, o ante situaciones de emergencia.

En el nivel secundario y en escuelas especiales, el uso de celulares quedará permitido únicamente cuando se encuadre en una propuesta pedagógica previamente planificada y autorizada por el profesor a cargo.

Fuera de ese contexto, los dispositivos deberán guardarse, igual que en los jardines y las primarias.

Clases con celulares guardados

Cada escuela secundaria deberá, además, contar con un espacio específico dentro del aula para el depósito de los equipos, siendo responsabilidad de cada estudiante su guarda y retiro.

La ley contempla excepciones para aquellos alumnos que requieran dispositivos tecnológicos por cuestiones de salud o condiciones especiales de aprendizaje que estén debidamente acreditadas.

También establece que el Ministerio de Educación de Chubut será la autoridad de aplicación de la norma.

Los ejes que marcaron el debate

Durante la sesión, los diputados expusieron sobre las consecuencias del uso problemático de los teléfonos en las aulas:

Deterioro de la atención

Fragmentación de la concentración

Efectos directos sobre los procesos de aprendizaje.

El debate incluyó también referencias al ciberbullying, la ludopatía digital y el impacto sobre la salud mental de niños y adolescentes.

"Una cosa es que aprendan a utilizar la tecnología y otra cosa es que se genere una dependencia y una adicción a la tecnología y, sobre todo, a los teléfonos celulares", definió Vanesa Abril, diputada coautora del proyecto.

Un dato contundente

Los fundamentos en favor de la nueva ley se apoyaron también en datos de las pruebas PISA.

En la evaluación de los resultados y niveles educativos en la población estudiantil de 2022, el 54% de los estudiantes argentinos de 15 años reconoció distraerse en clase por el uso de dispositivos digitales propios.

Legislatura de Chubut La legislatura de Chubut apoyó por amplia mayoría la ley que restringe el uso de celulares en las escuelas de la provincia: hubo un solo voto en contra.

Los diputados contrastaron esa información con otros indicadores preocupantes, como por ejemplo que el 72,7% del alumnado no alcanzó el nivel mínimo esperado en Matemática.

Antecedente en Trelew

La sanción de la norma provincial tiene un antecedente en Chubut.

En Trelew, una de las ciudades más importantes del territorio, varias escuelas tomaran la delantera de forma autónoma.

Entre ellas, la Escuela N° 787 implementó su propio protocolo de convivencia que prohíbe el uso recreativo de teléfonos durante los módulos de clase, con los equipos apagados y guardados.

Su directora, Patricia Roger, explicó en su momento que el colegio cuenta con netbooks provistas por el Estado y conectividad de banda ancha suficiente para garantizar el acceso a contenidos digitales sin necesidad de los dispositivos personales de los alumnos.

Argentina sin ley nacional

La aprobación de Chubut se produce en un contexto en el que Argentina no cuenta con una legislación nacional unificada sobre el tema.

La eventual regulación, encopntces, queda delegada a cada jurisdicción.

Hasta el momento al menos siete provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya habían avanzado con normativas similares, aunque no en todos los casos fue a través de una ley aprobada por el Legislativo.

Eso se da en Neuquén, que fue pionera al sancionar una norma provincial en junio de 2025 que fue reglamentada y entró en vigencia en abril de 2026, y que prohíbe los celulares en los niveles inicial y primario y los regula en el secundario bajo autorización docente.

También hicieron algo similar Buenos Aires (sólo en el nivel primario, tanto en escuelas públicas como privadas) y Salta.

Sin embargo, provincias como Catamarca, Tucumán y La Pampa también tienen normativa en el mismo sentido, en general a partir de resoluciones ministeriales sin tratamiento legislativo.

Lo mismo sucede en la Ciudad de Buenos Aires.

Qué pasa en el mundo

Un informe de la UNESCO de mayo de 2026 revela que uno de cada dos países del mundo ya cuenta con regulaciones sobre el uso de celulares en sus escuelas, aunque no todos al mismo nivel.

Algunos, como Francia, sostienen una prohibición dura. Otros, en línea con lo que ya rige en algunas provincias argentinas, prefieren restricciones y límites.

El documento también indica que el abordaje institucional del tema cambió radicalmente en apenas tres años.

Advierte, sin embargo, que no existen evidencias académicas concluyentes de que limitar los dispositivos mejore automáticamente el rendimiento escolar.

El desafío real, según la organización, es formar a los estudiantes como ciudadanos digitales, capaces de utilizar la tecnología de manera reflexiva y ética.

Más allá de leyes y reglamentaciones, el debate sigue abierto y el tema -complejo- en estudio.