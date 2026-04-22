Esta práctica casera que gana popularidad puede resultar clave en la higiene de la cocina . De qué se trata y cómo implementarla.

Congelar la esponja: este truco viral tiene su lógica, ¿por qué ayuda con la higiene de la cocina?

Presente en todas las viviendas, las esponjas de cocina están envueltas en una paradoja: utilizadas para limpiar , son uno de los elementos más sucios y anti-higiénicos que se pueden encontrar en los hogares. La humedad y los restos de alimentos las convierten en un ambiente propicio para la proliferación de bacterias, hongos y malos olores.

Ante esta situación, existe una práctica casera y sencilla que ayuda a combatir las impurezas y los aromas indeseados: guardar la esponja en el freezer.

Aunque puede parecer extraño, se trata de un método cada vez más utilizado para mantener estos elementos en mejores condiciones. Y si bien no reemplaza una limpieza profunda , este recurso contribuye a que dure más tiempo y evita que despida olor desagradable.

La lógica detrás de congelar una esponja es simple: las temperaturas bajo cero inhiben o matan a ciertos microorganismos. Muchas bacterias y algunos hongos no toleran la congelación prolongada, que puede dañar sus estructuras celulares y reducir significativamente su viabilidad. Al someter una esponja a temperaturas del freezer, se provoca un estrés térmico en la microbiota presente y se reduce la carga microbiana total.

Hay que limpiar bien la esponja después de usarla y secarla. La esponja es un lugar propicio para que vivan y se multipliquen las bacterias.

Cuáles son las ventajas de guardar la esponja de cocina en el freezer

Entre los principales beneficios de esta práctica se destacan:

Reducción de la carga bacteriana : la congelación disminuye la cantidad de bacterias en la esponja. Aunque no garantiza la eliminación total de todos los microorganismos, sí logra una reducción apreciable, especialmente si la esponja no estuvo expuesta a una contaminación masiva.

: la congelación disminuye la cantidad de bacterias en la esponja. Aunque no garantiza la eliminación total de todos los microorganismos, sí logra una reducción apreciable, especialmente si la esponja no estuvo expuesta a una contaminación masiva. Disminución de olores: los malos aromas se deben a la descomposición de restos orgánicos y a la acción de bacterias anaerobias. Al reducir la población bacteriana y ralentizar procesos de degradación, la congelación ayuda a mitigar los olores persistentes.

los malos aromas se deben a la descomposición de restos orgánicos y a la acción de bacterias anaerobias. Al reducir la población bacteriana y ralentizar procesos de degradación, la congelación ayuda a mitigar los olores persistentes. Método económico y accesible: prácticamente todos los hogares disponen de un frezzer, por lo que es una solución de bajo costo y fácil implementación, sin necesidad de productos químicos.

prácticamente todos los hogares disponen de un frezzer, por lo que es una solución de bajo costo y fácil implementación, sin necesidad de productos químicos. Complemento a otras limpiezas: la congelación es una buena medida complementaria a limpiezas periódicas (agua caliente, detergente, lavandina, etc). No busca reemplazarlas por completo, sino reforzarlas.

Paso a paso, cómo implementar este truco casero

Para que este método sea lo más efectivo posible, se recomienda seguir unos paso previos a llevar la esponja al freezer:

Enjuagar : antes de congelar, enjuagar la esponja con agua caliente para eliminar restos de comida y jabón.

: antes de congelar, enjuagar la esponja con agua caliente para eliminar restos de comida y jabón. Escurrir : apretar la esponja para eliminar la mayor cantidad de agua posible; el exceso de humedad formará hielo y podría dificultar su manejo.

: apretar la esponja para eliminar la mayor cantidad de agua posible; el exceso de humedad formará hielo y podría dificultar su manejo. Proteger : colocar la esponja en una bolsa hermética o contenedor apto para congelador para evitar que contamine otros alimentos o absorba olores.

: colocar la esponja en una bolsa hermética o contenedor apto para congelador para evitar que contamine otros alimentos o absorba olores. Tiempo de congelación : dejarla en el freezer al menos 24 horas. Algunos recomiendan 48 horas para una mayor reducción microbiana.

: dejarla en el freezer al menos 24 horas. Algunos recomiendan 48 horas para una mayor reducción microbiana. Uso posterior: descongelarla parcialmente a temperatura ambiente y enjuagarla con agua caliente antes de volver a usar. Si sigue oliendo mal o está muy deteriorada, es mejor desecharla.

esponja La esponja, una herramienta de limpieza que acumula suciedad y bacterias.

Precauciones y factores a tener en cuenta

Como se remarcó anteriormente, este método no es infalible: la congelación no esteriliza. Algunos organismos pueden sobrevivir y reactivarse al descongelarse. Tampoco elimina suciedad o materia orgánica adherida; solo reduce microorganismos.

Además, si la esponja está muy sucia, puede generar contaminación cruzada dentro del propio freezer. Por ello, es recomendable guardarla en una bolsa o contenedor para evitar contacto con alimentos. Por otro lado, algunas esponjas con componentes muy frágiles o recubrimientos pueden degradarse con la congelación repetida.

Si bien este truco puede estirar la vida útil, se recomienda cambiar de esponja cada una o dos semanas según la frecuencia con que se use. Otra opción es eliminarlas definitivamente y cambiarlas por otras herramientas de limpieza más higiénicas, como paños de microfibra o cepillos de cerdas para lavar los platos.