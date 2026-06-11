Estas son las claves de la receta para preparar un clásico de los hogares argentinos: el mejor pastel de papas .

Un pastel de papas imperdible de verdad: cómo hacer esta receta paso a paso

La carne más empleada para elaborar un pastel de papas es la carne picada de ternera. Para un mejor sabor y jugosidad, se suelen recomendar cortes como el roast beef o la paleta (aguja o espaldilla), que tienen un buen equilibrio entre carne magra y grasa. La reconocida influencer Paulina Cocina brindó las claves para preparar un clásico de los hogares argentinos como lo es el pastel de papas . Y aquí te contamos cuál es su receta .

El pastel de papas es un plato muy popular y difícil de conseguir en restaurantes. Por lo general, el pastel de papas se prepara con carne vacuna molida y mezclada con cebolla y otros aderezos variables (entre ellos pimienta, tomate y cebolla de verdeo). Además, se gratina con queso rallado, con lo que toma un intenso color dorado.

Para elaborar un exquisito pastel de papas siguiendo la receta imperdible de Paulina Cocina , primeramente deberemos reunir los siguientes ingredientes:

1kilo de papas.

1/2 kilo de carne picada de ternera.

1 cebolla.

1/2 pimiento morrón.

2 dientes de ajo.

1 pastilla de caldo.

Ajo en polvo.

Pimentón.

25 gramos de manteca.

1 chorrito de leche.

Nuez moscada.

Aceite.

Sal.

Pimienta.

Cabe mencionar que la receta brindada por Paulina Cocina rápidamente se viralizó a través de las redes sociales, situación que es muy frecuente en el caso de esta influencer.

La guía paso a paso para preparar este espectacular pastel de papas

Cortar las papas en cubos y ponerlas a hervir con sal.

en cubos y ponerlas a hervir con sal. Picar la cebolla, el ajo y el pimiento morrón.

Calentar el aceite en una olla o sartén y sofreír la cebolla, el pimiento y los ajos.

Cuando la cebolla está transparente, incorporar la carne y sofreír mientras se deshace con una cuchara.

Luego debemos salpimentar, agregar la pastilla de caldo, el ajo en polvo, el pimentón y cocer la carne 15min.

Una vez que las papas estén hervidas, hacer en caliente un puré con la manteca y la leche. Salpimentar.

Poner en una fuente para horno una base de puré, agregar por encima la carne (dejar que se entibie un poco) y colocar otra capa de puré. Para distribuirlo, se moja la cuchara con agua fría.

Llevar a horno fuerte o gratinador unos 15-20 min. o hasta que la parte de arriba esté crocante.

Puede agregarse al relleno de carne un huevo picado, olivas verdes picadas o pasas de uva.

Otra receta imperdible para elaborar un riquísimo pastel de papas

Esta es la receta increíble compartida por Yolanda, una abuela de 104 años que actualmente reside en la provincia de Buenos Aires.

pastel de papas.jpeg

Ingredientes:

Carne picada.

1 cebolla.

1 morrón.

Sal, pimienta, orégano y ajo en polvo.

Aceitunas verdes sin carozo.

2 huevos duros.

Puré de papas.

Queso cremoso.

1 masa de tarta.

Pan rallado para la base.

A continuación, es importante que tomemos nota de la siguiente guía paso a paso para elaborar este exquisito pastel de papas: