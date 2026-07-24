Papas bravas, versión al horno: receta paso a paso para hacerlas más livianas y sin perder sabor

Este clásico de la cocina española esconde un secreto. Los detalles sobre las recetas para elaborar las papas bravas a la manera tradicional y al horno.

¿Cuándo nacieron las papas bravas -más conocidas en España como patatas bravas o patatas a la brava-? Si bien no existe una fecha precisa, la historia reseña que comenzaron a prepararse en los años 50 en los bares de Madrid. Y sin dudas que este clásico de la cocina española esconde un secreto. Aquí lo revelamos y te contamos los detalles sobre las recetas para elaborar las papas bravas a la manera tradicional y al horno.