Papas bravas, versión al horno: receta paso a paso para hacerlas más livianas y sin perder sabor
Este clásico de la cocina española esconde un secreto. Los detalles sobre las recetas para elaborar las papas bravas a la manera tradicional y al horno.
¿Cuándo nacieron las papas bravas -más conocidas en España como patatas bravas o patatas a la brava-? Si bien no existe una fecha precisa, la historia reseña que comenzaron a prepararse en los años 50 en los bares de Madrid. Y sin dudas que este clásico de la cocina española esconde un secreto. Aquí lo revelamos y te contamos los detalles sobre las recetas para elaborar las papas bravas a la manera tradicional y al horno.
Cabe señalar que las papas bravas suelen servirse calientes como tapa o aperitivo. Además, en España se acompañan con un clásico: salsa brava, una preparación que incluye pimentón picante, cebolla y harina de trigo o vinagre, aunque la receta varía notablemente según el lugar.
La receta tradicional y al horno para elaborar unas exquisitas papas bravas
Para elaborar las papas bravas -a la manera tradicional y al horno-, primeramente deberemos reunir los siguientes ingredientes:
Para las papas:
-
1 kilo de papas amarillas.
2 cucharadas de pimentón dulce en polvo.
Para la salsa brava:
-
1 diente de ajo.
100 gramos de cebolla morada.
2 gramos de ají molido dulce.
1 gramo de ají molido picante.
30 gramos de harina 0000.
300 gramos de agua.
30 gramos de aceite de oliva extra virgen.
Sal fina, cantidad necesaria.
Para freír:
-
1 litro de aceite ( girasol).
La guía paso a paso para elaborar las papas bravas según la receta tradicional
- Pelar las papas y cortarlas en cubos parejos.
- Hervir en abundante agua durante 8 minutos. Escurrir con cuidado y dejar enfriar por completo.
- Calentar el aceite en una sartén de bordes altos o en una freidora.
- Acto seguido, freír las papas hasta que estén bien doradas y crocantes por fuera.
- Retirar con espumadera y colocar sobre papel absorbente.
- Salar ligeramente y espolvorear con el pimentón dulce.
Para la salsa brava:
- Picar finamente la cebolla morada y el ajo.
- Calentar el aceite de oliva y rehogar la cebolla y el ajo a fuego suave en una cacerola.
- Añadir el ají molido dulce y el picante, mezclando rápido. Sumar la harina y tostarla un minuto, sin dejar de mezclar.
- Incorporar el agua de a poco, batiendo para evitar grumos. Ajustar la sal y cocinar a fuego bajo hasta lograr una consistencia espesa y homogénea.
- Servir las papas en una fuente, bañadas con la salsa brava, o separadas papas y salsa en un cuenco para que cada uno las unte a gusto.
Guía paso a paso para estas papas bravas al horno, más livianas sin perder sabor
- Ingrediente adicional: 30 gramos de aceite de oliva extra virgen (para pincelar).
- Precalentar el horno a 220°C.
- Pelar las papas y cortarlas en cubos parejos, igual que en la versión tradicional.
- Hervir en agua durante 5 minutos (menos tiempo que la versión frita, ya que terminarán la cocción en el horno).
- Escurrir y dejar secar bien.
- Colocar las papas en una bandeja con papel manteca, sin que se toquen entre sí, y rociarlas con el aceite de oliva, procurando cubrirlas de manera pareja.
- Llevar al horno durante 30 a 35 minutos, girándolas a mitad de cocción, hasta que estén doradas y crocantes por fuera.
- Retirar, salar y espolvorear con el pimentón dulce, igual que en la receta original. Servir con la salsa brava.
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