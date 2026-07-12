Torta mil hojas: la receta casera con dulce de leche paso a paso

Capas de hojaldre, dulce de leche y una textura irresistible. Aprende a preparar una torta milhojas casera con esta receta paso a paso.

Hay tortas que son y serán un clásico siempre. Sus finas capas de masa crujiente, combinadas con abundante dulce de leche, crean un equilibrio de texturas que la convierte en una de las preparaciones más elegidas para cumpleaños, reuniones familiares o una ocasión especial.

Aunque a primera vista parece una receta reservada para pastelerías, con paciencia y algunos cuidados es posible prepararla en casa. El secreto está en respetar los tiempos de descanso de la masa y trabajar siempre con los ingredientes bien fríos.

La torta mil hojas tiene su origen en el tradicional mille-feuille francés, un postre elaborado con finísimas capas de hojaldre y rellenos de crema pastelera.

Con el paso del tiempo, la receta encontró una identidad propia en la Argentina. El dulce de leche reemplazó a muchas de las cremas originales y terminó convirtiéndose en el gran protagonista de una versión que hoy forma parte de las confiterías y de las mesas familiares de todo el país.

Una porción de torta Mil Hojas es un mimo al alma.

Ingredientes torta mil hojas

Para la masa

500 gramos de harina 0000

250 gramos de manteca bien fría

1 huevo

150 ml de agua helada

1 cucharadita de sal

1 cucharadita de vinagre blanco

Para el relleno

700 gramos de dulce de leche repostero

Azúcar impalpable para decorar

Paso a paso

Mezclá la harina con la sal en un bowl amplio. Incorporá la manteca fría cortada en cubos y trabajala con las manos hasta obtener una textura arenosa.

Agregá el huevo, el agua helada y el vinagre. Uní los ingredientes sin amasar demasiado hasta formar un bollo. Envolvelo en film y dejalo descansar en la heladera durante una hora.

Dividí la masa en porciones iguales. Estirá cada una formando un rectángulo fino y realizá los clásicos pliegues del hojaldre. Entre cada vuelta, llevá nuevamente la masa al frío durante unos 15 minutos.

Cuando el hojaldre esté listo, estirá cada porción hasta alcanzar unos dos milímetros de espesor. Pinchá la superficie con un tenedor para evitar que se infle durante la cocción.

Horneá cada disco en horno precalentado a 200 °C entre ocho y diez minutos, hasta que tome un color dorado y quede bien crocante. Dejá enfriar completamente.

Para el armado, colocá una capa de hojaldre, cubrí con una porción generosa de dulce de leche repostero y repetí el procedimiento hasta completar todas las capas.

Terminá espolvoreando azúcar impalpable sobre la superficie.

Torta mil hojas, un clásico de la repostería en Argentina.

Los secretos para que salga perfecta

La temperatura es uno de los factores más importantes. La manteca debe mantenerse fría durante toda la preparación para lograr un hojaldre bien laminado.

También conviene utilizar dulce de leche repostero, ya que su consistencia firme evita que el relleno se desborde al cortar las porciones.

Antes de servir, dejá reposar la torta unos minutos para que las capas se asienten y el corte resulte más prolijo.

Un postre que nunca falla

La torta mil hojas combina una presentación elegante con un sabor que conquista desde el primer bocado. Crujiente, cremosa y con el dulce de leche como protagonista, sigue siendo una de esas recetas que vale la pena preparar cuando se quiere sorprender a la familia o agasajar a los invitados.

Con tiempo, buenos ingredientes y un poco de paciencia, el resultado puede competir tranquilamente con el de cualquier confitería.