Tarta de manzana casera: la receta fácil y deliciosa para la merienda exprés

Esta receta no requiere conocimiento de pastelería y se lleva adelante con ingredientes simples y fáciles de conseguir.

Ya sea para las tardes familiares, meriendas con amigos o llevar a reuniones, la tarta de manzana se presenta siempre como una opción rica y económica. Y si bien para muchos hacerla puede suponer un dolor de cabeza, la realidad es que existen recetas que en pasos simples permiten lograr una preparación casera y deliciosa.