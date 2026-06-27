Receta: tarta de choclo casera, un clásico cremoso que siempre queda bien

Suave, cremosa y fácil de hacer, esta receta de tarta de choclo combina una masa casera con un relleno simple y rendidor para cualquier comida.

Suave, sabrosa y muy fácil de preparar, esta receta de tarta de choclo combina una masa crocante con un relleno cremoso y rendidor ideal para cualquier comida.

Hay recetas que siempre encuentran su lugar en la mesa. No importa si es para resolver un almuerzo rápido, una cena liviana o una vianda para el día siguiente: la tarta de choclo nunca falla. Tiene esa combinación justa entre simpleza, sabor y textura que la convierte en una de las favoritas de muchos hogares.

Parte de su encanto está en el equilibrio de sabores. El dulzor natural del choclo se mezcla con ingredientes salados y crea un relleno suave, cremoso y muy agradable al paladar. Es una preparación noble, de esas que admiten variantes, pero que incluso en su versión más clásica resultan irresistibles.

Además, es una receta práctica y económica, ideal para cocinar con ingredientes que suelen estar a mano. Con choclo fresco, congelado o en lata, el resultado sigue siendo delicioso.

Ingredientes

Para la masa:

2 tazas de harina

1/2 taza de manteca fría

1 huevo

1/4 taza de agua fría

1 pizca de sal

Para el relleno:

3 tazas de choclo desgranado

1 cebolla grande

2 cucharadas de aceite de oliva

1 taza de leche

1/2 taza de crema de leche

3 huevos

1/2 taza de queso rallado

Sal y pimienta, a gusto

Nuez moscada, a gusto

tarta choclo 2.webp Una deliciosa tarta de choclo paso a paso.

Paso a paso

Para la masa, mezclar la harina con la sal en un bowl. Incorporar la manteca fría en cubos y trabajar con los dedos hasta lograr una textura arenosa.

Agregar el huevo y el agua fría. Integrar hasta formar una masa homogénea. Envolver y llevar a la heladera durante 30 minutos.

Estirar la masa sobre una superficie enharinada y forrar una tartera. Pinchar la base con un tenedor y prehornear a 180°C durante unos 10 minutos.

Para el relleno, calentar el aceite en una sartén y cocinar la cebolla picada hasta que esté transparente.

tarta choclo.jpg Con choclo entero o en lata, esta tarta es siempre una buena opción.

Sumar el choclo y cocinar durante unos minutos, mezclando de vez en cuando.

En un bowl aparte, batir la leche, la crema y los huevos. Incorporar el salteado de choclo, agregar el queso rallado y condimentar con sal, pimienta y nuez moscada.

Volcar la preparación sobre la masa prehorneada y llevar al horno durante 30 a 35 minutos, hasta que el relleno esté firme y la superficie dorada.

Dejar reposar unos minutos antes de cortar y servir.