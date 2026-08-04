Tiramisú versión saludable: queda listo en 3 minutos y se hace con muy pocos ingredientes
Una receta original: la versión saludable del tiramisú. Es muy sencillo de ponerla en práctica y sorprende a todos porque queda delicioso.
Uno de los secretos a la hora de elaborar el tiramisú es el de emplear galletas crujientes, galletas de mantequilla, brioches o incluso pan de jengibre en lugar de los bizcochos de soletilla. Aquí te ofrecemos una receta original: la versión saludable del tiramisú. No te la pierdas: es muy sencilla de ponerla en práctica.
A través de sus redes sociales, Sandra ChefPastelera compartió esta receta de tiramisú saludable. Según subrayó la experta, “queda listo en 3 minutos, sin harina, sin azúcar, sin grasa y muy proteico”. Además, resaltó que se “hace con ingredientes muy fáciles de conseguir y queda riquísimo!”.
La receta para preparar el tiramisú versión saludable
Para elaborar el tiramisú versión saludable según la receta compartida por Sandra ChefPastelera, primero deberemos reunir los siguientes ingredientes:
Para el bizcocho:
- 60 gramos de harina de avena.
- 5 gramos de polvo para hornear.
- 1 huevo.
- 1 cucharada de esencia de vainilla.
- 3 cucharadas de café.
- 20 gramos de edulcorante.
Para elaborar la crema:
- 120 gramos de queso crema.
- 50 gramos de yogurt.
- 15 gramos de edulcorante.
- Vainilla.
Una de las seguidoras de Sandra ChefPastelera apuntó que esta receta de tiramisú versión saludable le encantó: “Es perfecto para hacerlo por la noche y desayunar rico, rico. Lo de hacer el bizcocho en el microondas es un plus. Muchas gracias por éste espectáculo de receta”.
La guía paso a paso para preparar este tiramisú saludable en minutos
- Mezclar la harina de avena, el polvo para hornear, las cucharadas de café, el huevo, el edulcorante y la cucharadita de esencia de vainilla en un bol grande hasta conseguir una preparación homogénea.
- Cocinar la mezcla mencionada más arriba en el microondas durante 1 minuto y medio a 2 minutos a potencia máxima, dentro de una taza o recipiente apto (incluso se puede cocinar en el mismo bol grande). También se puede cocinar en sartén u horno hasta que esté bien cocida.
- Una vez fría, desmenuzar la base y colocarla en un bol.
- Para la crema, mezclar el queso crema con el yogurt y endulzar a gusto.
- Disponer el tiramisú en vasos, frascos o copas, con una capa de base mojada en café y una de crema.
- Repetir el proceso y finalizar con la crema.
- Decorar con cacao amargo o chocolate rallado sin azúcar.
Por su parte, la especialista Paulina Cocina señala que el café y las recetas de postres son una combinación perfecta. El intenso sabor del café puede realzar el sabor del chocolate, el caramelo y otros ingredientes dulces. Y no faltan formas de disfrutar de esta deliciosa combinación. Desde mousses y tartas hasta tiramisús y trufas, existen infinitas posibilidades para satisfacer sus antojos.
Asimismo, puntualiza cuáles son las claves para hacer una receta de tiramisú fácil y económico:
- No mojar demasiado las vainillas: un chapuzón rápido en el café es suficiente para evitar que se desarmen.
- Usar café fuerte y de buena calidad: el sabor del postre depende mucho de este ingrediente.
- Respetar los tiempos de frío: un mínimo de 4 horas en la heladera es ideal para que los sabores se asienten. Pero lo ideal es hacerlo el día anterior.
- Usar cacao amargo en polvo: ni chocolate rallado ni cacao dulce, un buen cacao amargo es clave para el contraste de sabores.
- Incorporar un toque de licor: para un extra de sabor, un chorrito de amaretto o licor de café hace maravillas.
- Conservar refrigerado: un tiramisú casero puede durar alrededor de 3 a 4 días en heladera, siempre en un recipiente hermético o cubierto con film. No se puede congelar.
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