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Tiramisú versión saludable: queda listo en 3 minutos y se hace con muy pocos ingredientes

Una receta original: la versión saludable del tiramisú. Es muy sencillo de ponerla en práctica y sorprende a todos porque queda delicioso.

Tiramisú versión saludable

Tiramisú versión saludable

Uno de los secretos a la hora de elaborar el tiramisú es el de emplear galletas crujientes, galletas de mantequilla, brioches o incluso pan de jengibre en lugar de los bizcochos de soletilla. Aquí te ofrecemos una receta original: la versión saludable del tiramisú. No te la pierdas: es muy sencilla de ponerla en práctica.

A través de sus redes sociales, Sandra ChefPastelera compartió esta receta de tiramisú saludable. Según subrayó la experta, “queda listo en 3 minutos, sin harina, sin azúcar, sin grasa y muy proteico”. Además, resaltó que se “hace con ingredientes muy fáciles de conseguir y queda riquísimo!”.

A través de sus redes sociales, Sandra ChefPastelera compartió esta receta de tiramisú saludable.

A través de sus redes sociales, Sandra ChefPastelera compartió esta receta de tiramisú saludable.

La receta para preparar el tiramisú versión saludable

Para elaborar el tiramisú versión saludable según la receta compartida por Sandra ChefPastelera, primero deberemos reunir los siguientes ingredientes:

Para el bizcocho:

  • 60 gramos de harina de avena.
  • 5 gramos de polvo para hornear.
  • 1 huevo.
  • 1 cucharada de esencia de vainilla.
  • 3 cucharadas de café.
  • 20 gramos de edulcorante.

Para elaborar la crema:

  • 120 gramos de queso crema.
  • 50 gramos de yogurt.
  • 15 gramos de edulcorante.
  • Vainilla.

Una de las seguidoras de Sandra ChefPastelera apuntó que esta receta de tiramisú versión saludable le encantó: “Es perfecto para hacerlo por la noche y desayunar rico, rico. Lo de hacer el bizcocho en el microondas es un plus. Muchas gracias por éste espectáculo de receta”.

La guía paso a paso para preparar este tiramisú saludable en minutos

  • Mezclar la harina de avena, el polvo para hornear, las cucharadas de café, el huevo, el edulcorante y la cucharadita de esencia de vainilla en un bol grande hasta conseguir una preparación homogénea.
  • Cocinar la mezcla mencionada más arriba en el microondas durante 1 minuto y medio a 2 minutos a potencia máxima, dentro de una taza o recipiente apto (incluso se puede cocinar en el mismo bol grande). También se puede cocinar en sartén u horno hasta que esté bien cocida.
  • Una vez fría, desmenuzar la base y colocarla en un bol.
  • Para la crema, mezclar el queso crema con el yogurt y endulzar a gusto.
  • Disponer el tiramisú en vasos, frascos o copas, con una capa de base mojada en café y una de crema.
  • Repetir el proceso y finalizar con la crema.
  • Decorar con cacao amargo o chocolate rallado sin azúcar.

Por su parte, la especialista Paulina Cocina señala que el café y las recetas de postres son una combinación perfecta. El intenso sabor del café puede realzar el sabor del chocolate, el caramelo y otros ingredientes dulces. Y no faltan formas de disfrutar de esta deliciosa combinación. Desde mousses y tartas hasta tiramisús y trufas, existen infinitas posibilidades para satisfacer sus antojos.

Una de las seguidoras de Sandra ChefPastelera apuntó que esta receta de tiramisú versión saludable le encantó: “Es perfecto para hacerlo por la noche y desayunar rico

Una de las seguidoras de Sandra ChefPastelera apuntó que esta receta de tiramisú versión saludable le encantó: “Es perfecto para hacerlo por la noche y desayunar rico".

Asimismo, puntualiza cuáles son las claves para hacer una receta de tiramisú fácil y económico:

  • No mojar demasiado las vainillas: un chapuzón rápido en el café es suficiente para evitar que se desarmen.
  • Usar café fuerte y de buena calidad: el sabor del postre depende mucho de este ingrediente.
  • Respetar los tiempos de frío: un mínimo de 4 horas en la heladera es ideal para que los sabores se asienten. Pero lo ideal es hacerlo el día anterior.
  • Usar cacao amargo en polvo: ni chocolate rallado ni cacao dulce, un buen cacao amargo es clave para el contraste de sabores.
  • Incorporar un toque de licor: para un extra de sabor, un chorrito de amaretto o licor de café hace maravillas.
  • Conservar refrigerado: un tiramisú casero puede durar alrededor de 3 a 4 días en heladera, siempre en un recipiente hermético o cubierto con film. No se puede congelar.

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