Guiso de legumbres fácil y barato: la receta ideal para los días fríos
Una olla, pocos ingredientes y mucho rendimiento: la receta de guiso de lentejas que resuelve la semana sin golpear el bolsillo.
Los días están frescos, la humedad se metió en los huesos y en casa no hay mucho margen para pensar demasiado la cena. Ahí aparece el guiso de lentejas, ese plato que toda abuela tiene resuelto de memoria y que en esta semana gris se vuelve casi una obligación. Rinde, calienta, se puede freezar y no exige ingredientes caros ni difíciles de conseguir. Con eso alcanza para justificar por qué sigue siendo, año tras año, uno de los platos más buscados cuando llega el frío.
La lenteja tiene una ventaja que pocas legumbres pueden ofrecer: no necesita remojo previo. Mientras el garbanzo o el poroto piden una noche entera en agua, la lenteja se cocina directo, lo que la convierte en la opción perfecta para cuando la organización de la semana no dio para planificar con tanta anticipación. Con dos horas de olla alcanza para tener un guiso espeso, sabroso y con la consistencia justa.
Ingredientes (para 4 porciones generosas)
- 500 g de lentejas secas
- 1 cebolla
- 1 morrón
- 2 dientes de ajo
- 2 zanahorias
- 2 papas medianas
- 1 cucharada de pimentón dulce
- 1/2 cucharadita de comino
- 1 hoja de laurel
- Aceite, sal y pimienta a gusto
- Opcional: un trozo de panceta o unas rodajas de chorizo colorado, para quien quiera sumar más sustancia
Paso a paso
- Hacer el sofrito: en una olla grande con un buen chorro de aceite, dorar la cebolla picada fina a fuego medio durante unos 5 minutos, hasta que empiece a transparentar.
- Sumar el morrón cortado en cubos pequeños y el ajo picado. Cocinar unos minutos más hasta que todo el conjunto tome color y perfume.
- Agregar el pimentón y el comino, revolviendo rápido para que las especias no se quemen y liberen su aroma.
- Incorporar las lentejas sin remojo previo, la zanahoria en rodajas, el laurel y agua o caldo hasta cubrir por completo (unos tres dedos por encima de los ingredientes sólidos). Salar con moderación en este punto.
- Llevar a hervor, bajar el fuego y cocinar tapado, revolviendo cada tanto para que no se pegue.
- A los 25 minutos, sumar las papas en cubos medianos.
- Cocinar 20 a 30 minutos más a fuego bajo, agregando agua caliente si se seca demasiado, hasta que la lenteja esté tierna pero no deshecha y el caldo tome una textura espesa.
- Probar y ajustar la sazón con sal, pimienta y, para quien guste, un toque de ají molido antes de servir.
Consideraciones
El guiso mejora con el tiempo, así que si sobra de un día para el otro no hay de qué preocuparse: al recalentarlo, los sabores se asientan y queda todavía mejor. Es, de hecho, una de esas comidas que muchos cocinan a propósito de más, sabiendo que la olla va a durar dos o tres días sin perder gracia.
Para acompañar, lo clásico funciona siempre: un huevo frito por encima, un chorizo colorado a la plancha cortado en rodajas, o simplemente pan casero para mojar en el caldo. También se puede convertir el guiso en algo distinto agregando un puñado de arroz diez minutos antes de terminar la cocción, lo que suma volumen y lo estira todavía más si la mesa es numerosa.
En términos de costo, medio kilo de lentejas más un puñado de verduras de estación arma una comida completa para toda la semana a un valor que compite con cualquier otra alternativa. Es proteína vegetal, fibra, hierro y una sensación de calidez que ningún otro plato replica de la misma manera cuando afuera llueve y la humedad se siente en cada rincón de la casa. Si esta semana el clima no da tregua, la lenteja puede ser la respuesta más simple y más rendidora que hay en la cocina.
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