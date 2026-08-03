Guiso de legumbres fácil y barato: la receta ideal para los días fríos

Los días están frescos, la humedad se metió en los huesos y en casa no hay mucho margen para pensar demasiado la cena. Ahí aparece el guiso de lentejas, ese plato que toda abuela tiene resuelto de memoria y que en esta semana gris se vuelve casi una obligación. Rinde, calienta, se puede freezar y no exige ingredientes caros ni difíciles de conseguir. Con eso alcanza para justificar por qué sigue siendo, año tras año, uno de los platos más buscados cuando llega el frío.

La lenteja tiene una ventaja que pocas legumbres pueden ofrecer: no necesita remojo previo. Mientras el garbanzo o el poroto piden una noche entera en agua, la lenteja se cocina directo, lo que la convierte en la opción perfecta para cuando la organización de la semana no dio para planificar con tanta anticipación. Con dos horas de olla alcanza para tener un guiso espeso, sabroso y con la consistencia justa.

El guiso mejora con el tiempo, así que si sobra de un día para el otro no hay de qué preocuparse: al recalentarlo, los sabores se asientan y queda todavía mejor. Es, de hecho, una de esas comidas que muchos cocinan a propósito de más, sabiendo que la olla va a durar dos o tres días sin perder gracia.

Para acompañar, lo clásico funciona siempre: un huevo frito por encima, un chorizo colorado a la plancha cortado en rodajas, o simplemente pan casero para mojar en el caldo. También se puede convertir el guiso en algo distinto agregando un puñado de arroz diez minutos antes de terminar la cocción, lo que suma volumen y lo estira todavía más si la mesa es numerosa.

En términos de costo, medio kilo de lentejas más un puñado de verduras de estación arma una comida completa para toda la semana a un valor que compite con cualquier otra alternativa. Es proteína vegetal, fibra, hierro y una sensación de calidez que ningún otro plato replica de la misma manera cuando afuera llueve y la humedad se siente en cada rincón de la casa. Si esta semana el clima no da tregua, la lenteja puede ser la respuesta más simple y más rendidora que hay en la cocina.